Usta oltalar Alanya´da yarıştı



Engin ANAK/ALANYA, (DHA)TÜRKİYE´de gerçekleştirilen en büyük balıkçılık organizasyonlarından olan 4´üncü Alanya Fishing Tournament Yarışması, 29-30 Ekim tarihlerinde Alanya Marina´ da yapıldı.

Alanya´nın ev sahipliğinde 127 tekne, 381 sporcunun katılımıyla gerçekleşen yarışmada 2 gün boyunca balıkçılar Alanya Marina´nın açıklarında olta attı. Yarışmada en büyük balık katogorisinde Team Antalya takımı 11.90 kilo ile birinci, Derin Mavi takımı 4,90 kilo ile ikinci ve Team Viyabot 3.80 kilo ile üçüncü oldu. En çok balık tutma yarışmasında ise Team Kaptan Karaaslan birinci, Team Şahin takımı ikinci ve Team Karaca Av üçüncü oldu. Yakala bırak kategorisinde Team Balık Savaşları birinci, Team Biliyos.com takımı ikinci ve Team Kaş üçüncü oldu. Cumhuriyet Özel ödülünü kazanan takım ise Team Lom Ali oldu.

Dereceye giren takımlara ödülleri organizasyon yetkilileri tarafından verildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Antalya Engin ANAK

2022-10-30 18:45:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.