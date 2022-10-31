Uçamayan puhu çiftine yaşam alanı



İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, kaçak avcıların vurduğu 1'i dişi, 2 puhu kuşu, adaptasyon sürecinin ardından yeni yaşam alanlarına alındı. Puhu çifti için Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda kayalara kovuk açıldı, ahşap basamaklı yaşam alanı oluşturuldu.

Kaçak avcıların 2 yıl önce kanatlarından vurduğu, bu nedenle uçma yetisini kaybeden 2 puhu kuşu, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yaban Hayatı Merkezi'nde uygulanan tedavi sonrası Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na getirildi. Hayvanat bahçesi yönetimi, yaşam alanına adaptasyon sürecini tamamlayan puhu çifti için, kanatlılar bölümünde doğa ile iç içe yaşam alanı oluşturdu. Uçamadıkları için kafesin dört bir yanı ahşap basamaklarla şekillendirildi. Ayrıca kayalığa kovuk açıldı.

Puhuların yuva olarak kayalık yüksek yerlerdeki mağaraları tercih ettiğini belirten Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü veteriner hekim Aygül Arsun, "Puhu çiftinin üremesi için bir kısmı kayalık, bir kısmı ağaç ve dallarla kaplanmış özel yuva tasarladık. Buradaki basamakları kullanarak yuvalarına ulaşıyorlar. Onlar için kayalık zemini oyarak mağara yaptık. Yaşam alanlarını sevdiler. Birkaç gündür buradalar. Umarız kısa sürede alışır ve çiftleşirler. Dişi puhunun yavru vermesini ümit ediyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ

2022-10-31 09:54:15



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