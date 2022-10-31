Antalya Körfezi'nde parazitin vurduğu 'pina' tükendi



Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)AKDENİZ ve Ege'de kirlilik ve kaçak avcılık gibi nedenlerle popülasyonu azalan çift kabuklu bir yumuşakça olan pinalar, son olarak 2016'da ortaya çıkan bir parazit nedeniyle Antalya Körfezi'nde tamamen yok oldu. Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Antalya Körfezi'nde 2 tür pina vardı ancak hiçbiri kalmadı. Çocuklarımıza ancak müzelerdeki örneklerini gösterebileceğiz" dedi.

İnsanların Antik Mısır ve Roma dönemlerinden itibaren farklı amaçlarla kullandığı, tüketilen ve çift kabuklu yumuşakça olan pinalar, deniz tabanında yarı gömülü hareket ediyor. Çoğunlukla Akdeniz'deki Posidonia Çayırları'nda (deniz çayırları) bulunan pinalar, suyu süzerek besleniyor. 50 yıl kadar yaşayabilen bu canlıların popülasyonu, günden güne azalıyor.

Son yıllarda özellikle denizdeki kirlilik, kaçak avcılık, trol balıkçılığı ve gemilerin çapalarından kaynaklı popülasyonu düşen pinalar, 2016 yılında ortaya çıkan 'Haplosporidium Pinnae' isimli parazit nedeniyle ayrıca yok olma noktasına geldi. 2019 yılında Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nce (IUCN) nesli kritik düzeyde olarak belirtilen pinalar, Antalya Körfezi'nde tamamen tükendi. Körfezde tükenen tür, şimdilerde Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nde kurulan müzede sergilenmeye başlandı.

EKOSİSTEME FAYDASI OLAN BİR CANLI

Pinaların özellikle koylarda ve deniz çayırlarının olduğunu bölgelerde yaşadığını söyleyen Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Pina, çift kabuklulardan bir midye türü. Özellikle koylarda yaşamını sürdüren bir tür. Bu tür, suyu filtre ederek beslenen ekosisteme faydası olan bir canlıdır. Pinada şu an bir hastalık var ve popülasyonu çökmeye başladı. Daha önce koylarımızda dikkat edilmediği için, önceki kırımlar çapa ve zincirlerden oldu. Arkasından da hastalık gelince Antalya Körfezi'nde pina kalmadı. Ege Bölgesi'nde hastalığın durumunu çok iyi bilmiyorum ama orada da çöktüğünü duyuyoruz" dedi.

'2 TÜR PİNA VARDI ANCAK HİÇBİRİ KALMADI'

Pinaların IUCN'nin kırmızı listesinde, nesli giderek azalan türler içerisinde yer aldığını belirten Prof. Dr. Gökoğlu, "Pinalar artık bölgemizde kalmadı. Antalya Körfezi'nde 2 tür pina vardı ancak hiçbiri kalmadı. Çocuklarımıza ancak müzelerdeki örneklerini gösterebileceğiz. Bunların kabukları Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'ndeki müzede var. Sıklıkla dalıyorum, bundan 8 yıl öncesinde yat limanı önünde çok sayıda pina oluyordu" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2022-10-31 10:30:14



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