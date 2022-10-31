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'Mahmuzlu incir kuşu' Antalya'da ilk kez görüntülendi

DHA

'Mahmuzlu incir kuşu' Antalya'da ilk kez görüntülendi


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA Kuş Gözlem Topluluğu üyeleri, kentte ilk kez 'mahmuzlu incir kuşu'nu görüntüledi.
Antalya Kuş Gözlem Topluluğu'ndan kuş gözlemcisi ve veteriner hekim Gökçe Coşkun tarafından Antalya'da ilk defa görüntülenen ve kayıtlara da yeni bir tür olarak giren mahmuzlu incir kuşu, Serik ilçesine bağlı Boğazkent'te fotoğraflandı. Gökçe Coşkun, "Mahmuzlu incir kuşu Antalya için yeni tür. Mahmuzlu incir kuşunu önceki senelerde Antalya'da epey aramış ama bulamamıştık. Pazar günü sıradan bir gözlem yaparken davranışı farklı olduğu için bu incir kuşunu fotoğrafladım. Kır incir kuşu olabileceğini düşündüm. Sevgili Ali Atahan bir farklılık sezdi ve bunun mahmuzlu incir kuşu olacağını söyledi. Üzerine düşünürken Emin Yoğurtçuoğlu da aynı tanımı yaptı. Ülkemizde bugüne kadar 5 ilde gözlemlendi. En sık görüldüğü yer ise Hatay. Kuş gözlemi bundan dolayı her zaman merak duygusu uyandırıyor. Çünkü göç eden kuşların ne zaman nerede ortaya çıkacağını bilemiyoruz. Uzun süre yoğunluktan gözleme gidememiştim, bu bana güzel ödül oldu" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2022-10-31 12:26:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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