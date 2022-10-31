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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aslı Baykal, CHP'den istifa etti

DHA

Aslı Baykal, CHP'den istifa etti


ANTALYA, (DHA)CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal, sosyal medya hesabından CHP'den istifa ettiğini duyurdu.
Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın biyokimya profesörü olan, Ankara'da oturan kızı Aslı Baykal, CHP'den istifa etti. Sosyal medya hesabından 'Siyasi parti üyeliğiniz sonlandırılmıştır' yazılı mesajı paylaşan Aslı Baykal, DHA muhabirinin "Neden istifa ettiniz?" sorusuna "Gördüğüm lüzum üzerine yazmanız yeterli" cevabını verdi ve daha fazla konuşmak istemediğini söyledi.
Geçen yıl hakkında, 'CHP'nin gidişatından rahatsız olduğu ve yeni parti kuracağı' iddiaları ortaya atılan Aslı Baykal, bu iddiaları sosyal medya hesabından yalanlamıştı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya ANTALYA
2022-10-31 14:21:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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