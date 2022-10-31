

ANTALYA, (DHA)CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal, sosyal medya hesabından CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın biyokimya profesörü olan, Ankara'da oturan kızı Aslı Baykal, CHP'den istifa etti. Sosyal medya hesabından 'Siyasi parti üyeliğiniz sonlandırılmıştır' yazılı mesajı paylaşan Aslı Baykal, DHA muhabirinin "Neden istifa ettiniz?" sorusuna "Gördüğüm lüzum üzerine yazmanız yeterli" cevabını verdi ve daha fazla konuşmak istemediğini söyledi.

Geçen yıl hakkında, 'CHP'nin gidişatından rahatsız olduğu ve yeni parti kuracağı' iddiaları ortaya atılan Aslı Baykal, bu iddiaları sosyal medya hesabından yalanlamıştı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya ANTALYA

2022-10-31 14:21:17



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