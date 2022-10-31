

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)CUMHURİYET tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında, 'İlk Evim, İş Yerim, İlk Evim Arsa Tanıtım TIR'I ' Konyaaltı Kent Meydanı'nda iki gün boyunca vatandaşların sorularını yanıtlayacak. Proje kapsamında Antalya'da 7 bin 150 konut ve 23 bin arsa planı bulunuyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) iş birliğiyle yapılacak olan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında, 'İlk Evim, İş Yerim, İlk Evim Arsa Tanıtım TIR'ı Antalya'da, Konyaaltı Kent Meydanı'na geldi. Tanıtım TIR'ında ilk etapta 250 bin sosyal konut, 1 milyon konut arsası ve 10 bin iş yeri verilecek projedeki, örnek ev modelinin tanıtımı ve projeye ilişkin vatandaş bilgilendiriliyor. Antalya özelinde ise 7 bin 150 konut ve 23 bin arsayı kapsıyor.

ÜÇ BOYUTLU ÖRNEK DAİRE

TOKİ Proje Koordinatörü Hüseyin Ayhan, projeye ilişkin halkın sormak istediği başvuru dönem ve şartları, nerelerde yapılacağı, ödeme şartlarıyla ilgili tüm bilgilendirmeleri yapmak ve bilgi kirliliğini önlemek için 3 TIR ve 2 karavanla tüm Türkiye'yi dolaştıklarını söyledi. Bugünkü durak olan Antalya'da iki gün kalacaklarını belirten Ayhan, "Antalyalı vatandaşlarımızın sorularını yanıtlamak için bekliyoruz. Vatandaşlarımız TIR'a geliyor, örnek daire 3 boyutlu olarak izlettiriliyor" dedi.

680 PROJE

Türkiye çapındaki 680 projede 263 bin, Antalya'da ise 4 bin 600'ü merkezde ilçeleriyle 7 bin 150 konutu kapsadığını anlatan Ayhan, "Antalya merkezde 10 bini, toplam 23 bin konut arsasını kapsıyor. Ülkemiz çapında ise 1 milyon arsa, 50 bin iş yeri mevcut. Antalya'da iş yeri mevcut değil. Aylık hane geliri 16 bin liradan düşük bütün vatandaşlarımız başvurabilecek" diye konuştu.

KATEGORİLERE GÖRE KONTENJANLAR

Kategorilerin gençler, emekliler, engelliler, şehit ailelerinden oluştuğunu belirten Ayhan, "Gençlerimize ve emeklilere yüzde 20'şer, engelliler ve şehit ailelerimizin yüzde 5'şer, diğer vatandaşlarımız için de yüzde 50 kontenjan belirlendi. Aynı hanede oturup, 18 yaşını geçmiş büyük çocuklarımızda hane gelirinden ayrı olarak kendi gelirine göre bu projeye başvuru yapabilecek" dedi.

AKDENİZ TURUNA DEVAM EDECEK

Başvurular tamamlandıktan sonra hem yerler hem sürecin vatandaşa anlatılacağını söyleyen Ayhan, "2+1 konutlar için ortalama 639 bin lira, 3+1'lerde 850 bin bandında. TIR buradan Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye turuna devam edecek. Sorusu, kafa karışıklığı olan herkesi TIR'ımıza bekliyoruz" diye davet etti.

ANTALYA'DAKİ KONUT VE ARSA SAYI VE YERLERİ

Antalya konut projesi sayıları Akseki 150, Alanya 500, Demre 200, Finike 100, Gazipaşa 300, İbradı 100, Kaş 200, Kemer 200, Korkuteli 100, Manavgat 350, Merkez 4 bin 600, Serik 350 adet olarak açıklandı. Antalya'da arsa sayıları ise merkezde müşterek 10 bin adet. İlçelerde ise Akseki, Demre, Elmalı, Finike, Gazipaşa, Gündoğmuş, İbradı, Korkuteli, Kumluca, Manavgat ve Serik'te 500'er adet müşterek, 500'er adet de müstakil olarak açıklandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2022-10-31 14:45:35



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