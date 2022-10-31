Bakan Soylu'ya hakaret ettiği iddia edilen polis tutuklandı 

Engin ANAK/ANTALYA, (DHA)-ANTALYA'nın Alanya ilçesinde görevli polis memuru L.A., İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sosyal medyadan hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınıp, tutuklandı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru L.A.'nın, sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunduğu belirlendi. Paylaşımının ardından harekete geçen polis, L.A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen L.A., sulh ceza hakimliğince 'kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan tutuklandı. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK
2022-10-31 15:23:12
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