Güzellik merkezinde 8 bin TL işlem ücretini ödemeden kaçtı



Adem AKALAN/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, güzellik merkezine giden 2 kadından biri, 8 bin TL'lık işlem sonrası kahve içme bahanesiyle kaçtı. 'Sen de kaç' diye mesaj attığı arkadaşı ise iş yerinden ayrılmak isterken yakalanıp, polise teslim edildi. Olayın emek hırsızlığı olduğunu söyleyen kuaför Ahmet Karaarslan, işlem ücretinin alınıp çocuk esirgeme kurumuna bağışlanmasını istedi.

Olay, 17 Ekim'de, akşam saatlerinde, Kepez ilçesi Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. 25 yıllık kuaför Ahmet Karaarslan'ın güzellik merkezine randevu alıp gelen 2 kadın, saçlarına kaynak ve çeşitli işlemlerin yapılmasını istedi. Kadınların talebiyle kuaför çalışanları, yaklaşık 2 saat sonunda belirtilen işlemleri tamamladı. Kadınlardan 1'i arkadaşının da çantasını alıp, 'Dışarıda kahve içeceğim' diyerek kapının önüne çıktı. Burada bir süre oturan kadın, daha sonra taksiye binerek kaçtı. Kaçan kadının 'Ben kaçtım sen de kaç' mesajı attığı arkadaşı, çalışanlara ödemeyi sonra yapacağını belirterek iş yerinden uzaklaşmaya çalıştı.

İş yeri sahibi Ahmet Karaarslan'ın durumu bildirmesiyle adrese gelen polis, adı açıklanmayan kadını polis merkezine götürdü. İfadesi alınan kadın, ücreti 7 Kasım'a kadar getireceğini söyleyince serbest bırakıldı.

'EMEK HIRSIZLIĞI'

Yapılan işlemlerin ücretinin 8 bin TL olduğunu belirten kuaför Ahmet Karaarslan, "2 arkadaş gelip kaynak ve diğer işlemleri yaptırdı. Bunlardan biri kaçarken diğerini yakaladık. Bunlardan şikayetçi oldum. Paranın alınmasını ve çocuk esirgeme kurumuna bağışlanmasını istiyorum. Ben parada değilim. Meslek haline getirdiler. 20-25 arkadaşımın canı yandı. Başka kimsenin canı yanmasın istiyorum. Emek hırsızlığı bu. Burada emek var ve bunun çalınmasını istemem" diye konuştu.

O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde kadınlardan birine işlem yapılmasının ardından bir süre kapının önünde oturduğu, bir şeyler içtiği, sonrasında uzaklaştığı görüldü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2022-10-31 17:06:40



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