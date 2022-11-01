Manavgat yangınına direnen tarihi kervan yolunu, tomruk araçları tahrip etti



İbrahim LALELİ/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz 2021'de başlayıp 10 gün süren, cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınına direnen 'Selçuklu Kervan Yolu', yanan ağaçları kesmekle görevlendirilen şirketlerin devasa araçlarının tekerlekleri altında tahrip oldu. İş makinelerinin tekerlekleri, Roma ve Selçuklu döneminde kervan yolu olarak kullanılan yolun 4 kilometrelik bölümünü yok etti.

Manavgat ile İbradı ilçelerini birbirine bağlayan 11 kilometrelik Roma ve Selçuklu döneminde kervan yolu olarak kullanılan 'Selçuklu Kervan Yolu', geçen yıl 10 gün süren orman yangınında çevresindeki ağaçların yok olmasına rağmen varlığını korudu. Yangında yanan ağaçların kesilmesi için bölgede bulunan büyük iş makineleri ve kamyonların tekerlekleri, tarihi kervan yolunun 4 kilometrelik bölümünü tahrip etti.

TOMRUK İÇİN YOK EDİLEN TARİH

Antalya Dağcılık ve Spor Kulübü Başkanı Tuncer Koç, bölgede yaşanan tahribatı görüntüledi. Acil önlem alınması gerektiğini kaydeden Koç, aksi halde yıllara meydan okuyan kervan yolunun kalan kısmının da tomrukçular nedeniyle yok olacağını söyledi. Koç, "Bölgede yaşanan büyük orman yangınından sonra yanan ağaçları ve ormanlık alanı temizleme ihalesini alanlar, 3 tane daha fazla tomruk uğruna binlerce yıllık tarihi yok etti. Güzergah üzerinde Orman Genel Müdürlüğü tarafından 'Selçuklu Kervan Yolu Ekoturizm Alanı Doğa Yürüyüş Parkuru' tabelaları asılı. Bu uyarıya rağmen devasa büyüklükteki kamyonlar ve iş makineleri tarihi yol üzerinden tomruk toplamak, yanan ağaçları kesmek için ilerliyor. Tarih göz göre göre yok ediliyor. Bu ayıp filan değil, resmen rezalettir" dedi.

'YETKİLİLER ACİL ÖNLEM ALMALI'

Anadolu'da sayısız kervan yolu bulunduğunu kaydeden Koç, "Bu kervan yollarının en güzeli Akseki, İbradı, Gündoğmuş, Alanya bölgesinde bulunmaktadır. Özellikle Akseki bölgesinde örümcek ağı gibi köyleri birbirine bağlayan taş döşemeli kervan yolları bulunmaktadır. Bir zamanlar o geçmiş dönemlerin izlerini hala taşıyan bu yollardan biri olan Manavgatİbradı üzerinden Beyşehir gölüne kadar ilerleyen, tarihi ipek yoluna önemli hizmet eden Kesikbeli kervan yolunun 4 kilometrelik bölümü tamamen yok olmuş, diyebilirim. Yetkililer acil önlem almalı ve geri kalan bölümü de yok olmadan tomruk araçlarına karşı önlem alınmalı" diye konuştu.

'GÖZ GÖRE GÖRE YOK OLACAK'

Geçen hafta doğaseverlerle birlikte kervan yoluna gittiklerini belirten Koç, "Doğa yürüyüşü yaptık ama yol yok olmuş ve yok olmaya devam ediyor. Diğer en önemli kısmı da yok olmadan hızla harekete geçilmeli ve önlem alınmalı. Kesimler hızla devam ediyor. Roma çağı ve sonra Selçuklu döneminin en önemli kervan yolunun en az 4 kilometresi yok edilmiş, niye? 3 tane daha tomruk alacaklar; yazık, günah, ayıp. Burası ekoturizm yolu ise bu araçlar buraları nasıl tahrip edebildi? Göz göre göre yok olacak" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ

2022-11-01 09:59:26



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