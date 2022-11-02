Şeker-İş Genel Başkanı Gök: Geçen yıl hak etmediğimiz bir şeker krizi yaşadık



Mithat ABAKAN/ANTALYA, (DHA)TÜRKİYE Gıda ve Şeker Sanayicileri İşçileri Sendikası (Şeker-İş) Genel Başkanı İsa Gök, "Geçen yıl ülke olarak hak etmediğimiz bir şeker krizi yaşadık. Geçen yıl Türkiye ihtiyacından fazla şeker üretmesine rağmen TÜRKŞEKER'in uyguladığı politikaların yerine oturmamasından dolayı sanki Türkiye'de şeker üretim krizi varmış gibi gündem oldu" dedi.

Bir toplantı için Antalya'nın Manavgat ilçesine gelen Şeker-İş Genel Başkanı İsa Gök, DHA'ya özel açıklama yaptı. Türkiye'de geçen yıl şeker krizi yaşandığını aktaran Gök, ithalatın açılması ve fiyatların dengelenmesiyle bu durumun sona erdiğini anlattı.

'İHTİYACIMIZDAN FAZLA ŞEKER ÜRETİYORUZ'

Türkiye'de yıllık 2 milyon 700 bin ton şeker üretildiğini, gerek kamu gerekse özel sektördeki şeker fabrikalarının kapasitesinin 3 milyon 300 bin tonu geçtiğini vurgulayan Gök, "Ülkemizde ihtiyacımızdan fazla şeker üretiyoruz. Türkiye'de pancardan şeker üretme krizinin olmaması gerekiyor. Pancar ekim alanlarını ve denetimi zamanında yapabilirsek, fiyatları zamanında açıklayabilirsek, Türkiye'de şeker krizi yaşanması mümkün değil" dedi.

'ŞEKER ÜRETİM KRİZİ VARMIŞ GİBİ GÜNDEM OLDU'

Kamuya ait TÜRKŞEKER fabrikalarının Türkiye'de şeker üretiminin yüzde 36'sını gerçekleştirdiğini, kalanının da özel ve kooperatiflere ait fabrikalarca üretildiğini anlatan Gök, "Geçen yıl ülke olarak hak etmediğimiz bir şeker krizi yaşadık. Geçen yıl Türkiye ihtiyacından fazla şeker üretmesine rağmen TÜRKŞEKER'in uyguladığı politikaların yerine oturmamasından dolayı sanki Türkiye'de şeker üretim krizi varmış gibi gündem oldu. Bu arada da bazı özel şeker fabrikaları istedikleri fiyattan şeker satışı yaptı" diye konuştu.

'BU DÖNEM YAŞAYACAĞIMIZI DÜŞÜNMÜYORUM'

Şeker-İş Genel Başkanı İsa Gök, şöyle devam etti:

"Geçen yıl meydana gelen durumda TÜRKŞEKER piyasanın ihtiyacını karşılayamadı. Bunun başlıca sebebi, satış fiyatına zamanında zam yapılamamasıyla ilgili. 5 liraya mal edip, 3 liraya şeker satılması durumunda tabii ki TÜRKŞEKER'den talep daha fazla olacak, bu da Türkiye'nin gündemine sanki şeker sıkıntısı varmış gibi geldi. Hatta ithalatın dahi yolu açıldı. Türkiye bu durumu hak etmemişti. Kamu şeker fabrikaları bu durumu hak etmemişti. Ama bu dönem böyle bir durum yaşayacağımızı düşünmüyorum." (DHA)DHA-Ekonomi Türkiye-Antalya Mithat ABAKAN

2022-11-02 11:59:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.