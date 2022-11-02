Kazada yaralanan muay thai hocası, 62 günlük yaşam savaşını kaybetti



Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)KOCAELİ'de düzenlenen Türkiye şampiyonasına gitmek için yola çıkıp, Bilecik'te kamyonun çarptığı otomobilde yaralanan muay thai hocası ve Antalya İl Temsilcisi Yardımcısı Alim Atakan Canseven (43), 62 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Muay Thai Şampiyonası'na gitmek üzere meslektaşı ve 3 öğrencisiyle 3 Eylül günü Antalya´dan yola çıkan muay thai antrenörü Alim Atakan Canseven'in emniyet şeridinde bekleyen 07 YHL 82 plakalı otomobiline, K.Ç. idaresindeki 34 DP 0427 plakalı kamyon çarptı. Kazada otomobildeki Canseven, meslektaşı S.Ü. ile 3 öğrencisi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 40 günlük tedavinin ardından ambulans ile Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen Canseven, kazadan 62 gün sonra hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.

Evli ve 2 çocuk babası Canseven'in cenazesi, Aksu ilçesi Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verilecek. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2022-11-02 14:12:31



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