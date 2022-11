Patara Plajı'nda turizm sezonu 1 ay uzadı

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)-ANTALYA'nın Kaş ilçesindeki Patara Plajı'nda belediyenin işlettiği tesislerde turizm sezonu, kasım ayı sonuna kadar uzaltıldı.

Dünyaca ünlü kumsalları, Patara Antik Kenti ile iç içe olan Patara Plajı'nda turizm sezonu 1 ay uzatıldı. 18 kilometre uzunluğu ile dünyanın en uzun plajları arasındaki Patara'nın 12 kilometrelik bölümü, Kaş sınırları içinde yer alıyor. Kaş yönünde yer alan antik plajın 4 kilometrelik bölümünde, Kaş Belediyesi'nce işletilen tesisler bulunuyor. Her yıl 31 Ekim'de kapanan bu tesisler, bu yıl havanın güzel olması ve turist akınının devam etmesi nedeniyle sezonu uzatma kararı aldı.

'İLK KEZ SEZON UZUYOR'

Patara Plajı'ndaki tesislerin sorumlusu Ali Pehlivan, "Plaja geçen yıllarda ekim ayı sonunda her gün 100'e yakın yerli ve yabancı turist geliyordu. Bu yıl havanın güzel gitmesi, sakinliği dolayısıyla şu anda plaja 1000 ile 1500 kişi geliyor. Gün boyu denize giriyorlar. Gelenlerin yüzde 90'ı Rus, İngiliz, Alman ve İtalyan turistler. Her gün saat 10.00'dan sonra plaj dolmaya başlıyor. Durumu Kaş Belediye Başkanı'mız Mutlu Ulutaş'a ilettik. Başkanımız da tesislerin kapatılma tarihini kasım ayı sonuna kadar uzattı. İlk kez sezon uzuyor. Ülkemiz ve kendimiz adına çok mutluyuz" dedi.

Diğer yandan Antalya kent merkezindeki Konyaaltı Plajı da güneşli havayı fırsat bilenlerin akınına uğruyor. Yıl boyunca hizmet verilen plaj, yazın denize girenler, kış aylarında ise sahili dolaşanların ilgi alanında yer alıyor.(DHA)

DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kaş Ahmet ACAR

2022-11-02 15:36:38



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.