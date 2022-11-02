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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanyaspor'da olağanüstü genel kurul yapıldı

DHA

Alanyaspor'da olağanüstü genel kurul yapıldı


Engin ANAK/ANTALYA, (DHA)Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'da olağanüstü genel kurul gerçekleştirildi.
Alanyaspor'un olağanüstü genel kurul toplantısı Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Kongre Salonu'nda gerçekleştirildi. Genel kurul, divan kurulunun oluşturulmasıyla başladı. Divan kurulu, Cengiz Aydoğan başkanlığında, Faruk Nafiz Koçak ve Hasan Hacıince'den oluştu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açılışı yapılacak olan 'Türk Futbol Tarihi Sergisi' ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Süper Lig'de yer alan kulüplerin başkanlarını kabulü için Ankara'ya giden Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun konuşma videosu izlendi. Videoda kulübün sabit gelir kaynağının yok denecek kadar az olduğunu Belirten Hasan Çavuşoğlu, "Şehrimizi yöneten büyüklerimize ve Alanya'nın dinamiklerine bir kez daha seslenmek istiyorum. Alanyaspor'u Süper Lig'de tutmaya devam edecek miyiz, etmeyecek miyiz? Hep birlikte karar vermemiz lazım. Bu şartlarda kulübü idare etmemiz çok zor. Gelirlerimiz bütçenin 3'te 2'sini karşılamıyor. Sponsor gelirlerimizi artırmamıza rağmen yüzde 40'a yakın bütçe açığı çıkıyor. Diğer kulüplerin de işi zor ancak Alanyaspor'un Süper Lig'de bulunması gerçekten mucize. Alanya olarak Alanyaspor'a ne kadar sahip çıkıyoruz? Bunun altını çizmek istiyorum. Tribünlerin dolması lazım. Hep birlikte çalışmamız lazım. Bu kulüp hepimizin. Hep birlikte destek vermeliyiz. Genel kurulumuz kulübümüze ve camiamıza hayırlı olsun. Katılan herkese teşekkür eder, saygılar sunarım" dedi.
YETKİ İSTENDİ
Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ahmet Paşaoğlu, "Alanyaspor'un son 3 yıldaki borçları nedeniyle özel bir bankadan 100 milyon TL'lik limit açarak kredi kullanıyorduk. Faiz oranlarının yükselmesi nedeniyle de dayanma gücümüz, mücadele etme gücümüz imkansız hale geldi. Bir devlet bankasından 11-12 gibi daha düşük oranda faizle görüşmemizi sağladık. Spor yasası gereği, gelirimizin yüzde 25'ini borçlanabiliyoruz. Kulübümüzün bir önceki yıl geliri yaklaşık 261 milyon TL olduğu için, 52 milyon TL temlikli kredi kullanabiliyorduk ancak bu da bize yetmiyor. Yasada olan bir diğer maddeye göre, gelirimizin yüzde 50'si oranında borçlanmak için genel kuruldan yetki almamız gerekiyor. Özel bankada bulunan borcumuzu kapatarak, geçeceğimiz devlet bankasında daha düşük faiz ödeyerek yaklaşık 12,5 milyon TL katkı sağlayacağız. Sizden istediğimiz yetki budur. Katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Konuşmaların ardından kulübün alacak ve gelirlerinin devir veya temlik edilebilmesi ve borçlanmasıyla ilgili gündem maddeleri oy birliği ile kabul edildi. (DHA)
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Genel Kuruldan genel ve detay görüntüler
Hasan Çavuşoğlu video konuşmasından görüntü
Ahmet Paşaoğlu konuşması
DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK
2022-11-02 16:52:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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