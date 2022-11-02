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ANTALYA, (DHA)AKDENİZ'de AFAD verilerine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre Akdeniz´de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya Kumluca ilçesinin 68.33 kilometre açığında saat 20.41´de kaydedilen deprem, 22.35 kilometre derinlikte meydana geldi. Deprem ilk belirlemelere göre herhangi bir hasara neden olmadı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya ANTALYA, (DHA)

2022-11-02 21:01:39



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