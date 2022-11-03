Prof. Dr. Vargel: Sağlık turizminin altında plastik cerrahların başarısı yatmakta



Namık Kemal KILINÇ/ANTALYA, (DHA)TÜRK Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Vargel, Türkiye'deki plastik cerrahinin üst düzeylerde olduğunu belirterek, "Türkiye'nin bütçesinin yaklaşık yüzde 3'ünü geçerek gelir getiren sağlık turizminin altında plastik cerrahların başarısı yatmaktadır" dedi.

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği tarafından düzenlenen 44'üncü Ulusal Kurultayı, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezinde bulunan Gloria Golf Otel Kongre Merkezi'nde başladı. Yurt içinden ve dışından 600 katılımcının yer aldığı kurultayda teknik cihaz ve donanımları tanıtan sergi de açıldı. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Vargel, kurultayda birçok bilimsel toplantı ve panelde tıp sektöründe yeni gelişmeler, teknik cihaz ve donanımları tanıtan sergi bulunduğunu söyledi. Vargel, "Burada amacımız, plastik cerrah uzmanlarımızın bilgi alışverişlerini sağlamak. Aramızda bulunan asistanlarımızı da güncel bilgiler ile donatmak ve kurslar, toplantılar ve sunumlarla onların bilgi ve beceri düzeyini yükseltmek" diye konuştu.

'ÜLKEMİZDE İLK DEFA OLUYOR'

Kamu yararına çalışan, ticari amaç gütmeyen bir dernek olduklarına dikkat çeken Vargel, "6 Kasım'da sona erecek kurultayımızda birçok panelimiz var. 600'ün üzerinde katılımcı yer alıyor. Sadece bu kongrede olmak üzere 'Avrupa Ebubva Sınavı' dediğimiz sınavın da bir ön basamağı olan kurs ve uygulamalar var. Daha önce yapılması planlandı, Covid-19 nedeniyle gerçekleştirilemedi, ancak ülkemizde ilk defa oluyor. Antalya'da başladı. Bilgileri tazelemek, sınav öncesi uzmanlarımız ve asistanlarımızın bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik bir kurs" dedi.

'TARİHİ UYGULAMALAR OLDU'

Türkiye'deki plastik cerrahinin durumunu da değerlendiren Vargel, şunları kaydetti:

"Uluslararası standartlar gözünde bakıldığında bile üst düzeylerde. Türkiye'nin bütçesinin yaklaşık yüzde 3'ünü geçerek gelir getiren sağlık turizminin altında plastik cerrahların başarısı yatmaktadır. Yurt dışından başka hastaların ülkemize sağlık turizmi adı altında Türkiye'ye gelmelerine, tıbbi ve cerrahi işlemleri yaptırıp dönmelerine neden olmaktadır. Türk Hava Yolları'nın bile adı artık 'Turkish Airlines' değil 'Turkish Hairlines'e dönmeye başladı. Saç ekimi de ülkemizde yaygın bir şekilde yapılıyor. Özellikle İstanbul merkez olmak üzere. Bu da Türk plastik cerrahlarının başarısını gösteriyor. Önceki yıllarda kompozit doku nakilleriyle kendi adını duyurdu. Son olarak Dr. Özkan'ın yaptığı nakille çocuk sahibi olabilmenin de mümkün olduğunu gösteren nakillerle tarihi uygulamalar oldu. Bunlar da Türk plastik cerrahisinin ne kadar iyi düzeyde olduğunu göstermek için yeterli kanıttır." (DHA) DHA-Genel Türkiye-Antalya Namık Kemal KILINÇ

2022-11-03 17:04:13



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