Konyaaltı'nda yaşayan 4 kişiden 1'i yabancı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konyaaltı'nda yaşayan 4 kişiden 1'i yabancı

DHA

Konyaaltı'nda yaşayan 4 kişiden 1'i yabancı


Tolga YILDIRIM/ANTALYA,(DHA)YILDA 10 milyondan fazla turistin tatil yaptığı Antalya, zamanla yabancıların yaşam için tercih ettiği kent haline dönüştü. Bu yıl 819 yabancı yatırımcının şirket kurduğu, ikamet için izin verilen yerleşik yabancı sayısının 178 bine ulaştığı kentte, 130 ülkeden 20 bin 872 sigortalı çalışan bulunuyor. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yabancı nüfusu artan Konyaaltı ilçesinde yaşayan 4 kişiden 1'i ise yabancı.
Türk turizminin gelişimiyle yılda 10 milyondan fazla turisti ağırlayan Antalya, zamanla yabancıların yaşamak için tercih ettiği kent haline dönüştü. 130 ülkeden 20 bin 872 sigortalı çalışanın bulunduğu Antalya'da ikamet için izin verilen yerleşik yabancı sayısı 178 bine yaklaştı. Vali Ersin Yazıcı, geçen ay düzenlediği basın toplantısında ikamet izni verilenler arasında 50 bin kişi ile Rusların ilk sırada yer aldığını belirtti. Vali Yazıcı, Rusları, 22 bin 673 kişi ile Kazakistan, 18 bin 495 kişi ile Ukrayna, 11 bin 500 kişi ile Kırgız ve 11 bin 300 kişi ile İranlı'ların izlediğini açıkladı.
SAVAŞ SONRASI ARTAN YABANCI YERLEŞİMİ, KONUT SATIŞINA YANSIDI
Rusya-Ukrayna savaşı sonrası 2 ülke insanının da yaşamayı tercih ettiği Antalya'da yerleşik yabancı sayısındaki son aylardaki artış konut satışı başta olmak üzere kentin ticari yapısına da yansıdı. Konut fiyatlarının arttığı kentte, bazı mahallelerde kiralık ev bulma sorunu da yaşandı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ekim ayı itibarıyla Antalya'da satışı yapılan 55 bin 66 konutun, 14 bin 656'sını yabancılar satın aldı.
BU YIL 819 YABANCI ŞİRKET KURULDU
Antalya'ya yerleşen yabancılar zamanla yatırım yapmaya ve kent ticaretinde rol almaya başladı. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası verilerine göre, 16 Eylül itibarıyla yabancıların kurduğu şirket sayısı 5 bin 317'ye ulaştı. Kentte 2018 yılında 400, 2019'da 473, 2020'de 421 ve 2021'de 554, 2022'de 819 yabancı şirket kuruldu. Antalya'ya yatırım yapan ülkeler arasında 869 şirketle Rusya ilk sırada, ardından 692 şirketle Almanya, 614 şirketle İran, 263 şirketle Azerbaycan, 223 şirketle Ukrayna ve Hollanda, 198 şirketle Suudi Arabistan, 188 şirketle İngiltere, 176 şirketle Kazakistan ve 163 şirketle Fransa yer aldı.
Rusya-Ukrayna savaşından sonra kentteki yabancı sermayeli şirket yatırımında hızlı artış yaşandı. 2021'de Rusya kaynaklı 70 yabancı şirketin kurulduğu Antalya'da 16 Eylül itibarıyla 2022'de kurulan şirket sayısı 222 oldu. Bu yıl kentte en fazla şirket kuran Rusya vatandaşlarını, 101 şirketle İran, 95 şirketle Almanya, 49 şirketle Ukrayna takip etti. Yabancıların kurduğu şirketlerin sektörel dağılımında bilişim, gayrimenkul faaliyetleri, tarımsal ürünlerin ticareti, seyahat acentesi-tur operatörü, uzmanlaşmış destek hizmetleri, inşaat faaliyetleri, restoranyiyecek içecek ve eğlence hizmetleri ilk sıralarda yer aldı.
YABANCI NÜFUS YOĞUNLUĞU PAZAR VE SOKAKLARA YANSIDI
Savaş sonrası Antalya'da bazı mahallelerin demografik yapısında da değişiklikler yaşandı. Kentte yabancıların yaşamayı tercih ettiği ilçelerden Konyaaltı'nda Hurma, Sarısu ve Liman mahalleleri, Alanya'da Kargıcak, Mahmutlar, Kestel ve Avsallar mahalleleri, Muratpaşa'da Topçular Mahallesi, Döşemealtı'nda ise AOSB2 ve AOSB3 mahalleleri yabancıların yeni ikamet izin başvurularına kapatıldı. Yerleşik yabancılardan Rus ve Ukraynalı'ların çoğunlukta yaşadığı Konyaaltı ilçesindeki demografik değişim, cadde, sokak ve pazarlarda gözle görülür hale geldi.
Her yıl on binlerce turisti ağırlayan Konyaaltı Sahili'ni çevreleyen ilçe, tatilcilerin konakladığı turistik tesisleri barındıran turizm merkezi görünümünden site ve apartmanlarında yabancıların yaşayıp markette, pazarda alışveriş yaptıktan sonra otobüs duraklarında bekleyip, kafe ve restoranlarda vakit geçirdiği kent haline geldi. Farklı milletlerden insanların yaşam için tercih ettiği ilçe, kozmopolit yapısıyla dikkati çekti. İlçedeki yabancı popülasyonu konut fiyatlarını olumsuz etkiledi. Konut sıkıntısının yaşandığı ilçede kiralık ev fiyatları aylık 50 bin liraya kadar yükseldi.
YABANCI GELİN, DAMAT
Türk kültürünü öğrenmeye çalışanların Türkçe kursuna katıldığı ilçede nikah salonlarındaki yabancı evlilikler de arttı. Konyaaltı ilçesinde bu yıl yabancılarla 130 evlilik gerçekleştirildi. 46 Rus, 14 Ukraynalı kadın, 2 Rus, 4 Ukraynalı erkek nikah kıydı. Yabancı gelin ve damadın 22 evlilik yaptığı ilçede Rus ve Ukraynalı 3 çift hayatlarını birleştirdi.
Nüfusu 2021 yılına göre 199 bin 609 olan ilçede yabancı yoğunluğunu Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, şu sözlerle anlattı:
"Yaptığımız incelemeye göre, ikamet alıp Konyaaltı'na yerleşen, oturan yabancı sayısı yaklaşık 30 bin. Bunun üzerine vatandaşlık hakkı kazanıp da şu anda Konyaaltı'nda oturmaya devam eden ama bugün artık Türk vatandaşı olan kişileri de eklediğimizde bu sayının 50 bini bulacağını tahmin ediyoruz. Yani Konyaaltı'nda sokakta gördüğünüz hemen hemen 4 kişiden 1'i yabancı."
İlçede yaşayan İrina Zernina, "Ben 15 senedir Konyaaltı'nda yaşıyorum. Yabancıyım ama kendimi Türk gibi görüyorum. Son dönemde gelenlere sosyal medya aracılığıyla yardım etmeye çalışıyoruz. Okul, kreş, yemek, mağaza gibi konularda birbirimizle yardımlaşıyoruz. Yeni gelenlerin entegre olmasına, Antalya'da, Konyaaltı'nda kaliteli hayat yaşanmasına yardımcı oluyoruz" dedi.
'TALEP PATLAMASI YAŞANIYOR'
Gayrimenkul firması ortaklarından Sergiy Volchenkov ise Konyaaltı'nda 20 yıldır yaşadığını belitti. Yabancıların Antalya'da, Türkiye'de gayrimenkul alımında yardımcı olduklarını anlatan Volchenkov, "Son zamanlarda büyük talep oluştu. Rusya, Ukrayna, farklı ülkelerden Antalya için talep patlaması yaşanıyor. İlk defa talep mevcut konut sayısından fazla. Müşterilerimize konut bulmakta zorlanıyoruz. Konyaaltı, denize, plajlara ulaşım kolaylığı nedeniyle ilgi çekiyor. Deniz ve dağın arasında çok güzel bölge, o nedenle seviliyor. İnsanlar sahilde yürüyüp, denize yüzmek için ulaşım sorunu yaşamıyor" diye konuştu.
Yatırım danışmanlığı firması kurucusu Nadezda Pelit ise "20 senedir Türkiye'de yaşıyorum. Savaştan sonra Antalya'ya Rus dili konuşan çok kişi geldi. Antalya'da yatırım potansiyelini gördüğümüz için kurduğumuz şirket aracılığıyla yatırım danışmanlığı yapıyoruz. Rusça konuşulan ülkelerden girişimcilerin Antalya'da yatırımlarını değerlendirmesine yardımcı oluyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM
2022-11-04 10:39:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nesli azalan türlerden 'plaka gridası', sürü halinde görüntülendi
YEREL HABERLER Nesli azalan türlerden 'plaka gridası', sürü halinde ...
Akdeniz Üniversitesi, Kur'an-ı Kerim-i Güzel Okuma Yarışması'nın finalistlerini ağırladı
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesi, Kur'an-ı Kerim-i Güzel Okuma ...
Antalya'da 898 kilogram kaçak tütün ve 1 milyon 343 bin makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Antalya'da 898 kilogram kaçak tütün ve 1 milyon 343 ...
Antalya'da farklı tarihlerdeki operasyonlarda 40 kilo uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Antalya'da farklı tarihlerdeki operasyonlarda 40 kilo ...
Antalya'da düzenlenecek "UCI Nirvana Gran Fondo World Series"in tanıtımı yapıldı
YEREL HABERLER Antalya'da düzenlenecek "UCI Nirvana Gran Fondo World ...
(Görüntülü) 3 GÜNDÜR ARANAN AYNUR, ERKEK ARKADAŞININ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) 3 GÜNDÜR ARANAN AYNUR, ERKEK ARKADAŞININ ...
Antalya'daki Athena Tapınağı açık hava müzesi olacak
YEREL HABERLER Antalya'daki Athena Tapınağı açık hava müzesi olacak
3 gündür aranan Aynur, erkek arkadaşının evinde ölü bulundu (2)
YEREL HABERLER 3 gündür aranan Aynur, erkek arkadaşının evinde ölü ...
Antalya'da kayıp kadını öldürdüğü öne sürülen erkek arkadaşı tutuklandı
YEREL HABERLER Antalya'da kayıp kadını öldürdüğü öne sürülen erkek ...
Antalya Sağlık Müdürü Dr. Başıbüyük, organ bağışının önemine dikkati çekti
YEREL HABERLER Antalya Sağlık Müdürü Dr. Başıbüyük, organ bağışının ...
Bilim insanları TPRECD 44. Ulusal Kurultayı'nda buluştu
YEREL HABERLER Bilim insanları TPRECD 44. Ulusal Kurultayı'nda ...
(Görüntülü)PROF. DR. VARGEL SAĞLIK TURİZMİNİN ALTINDA PLASTİK CERRAHLARIN BAŞARISI YATMAKTA
YEREL HABERLER (Görüntülü)PROF. DR. VARGEL SAĞLIK TURİZMİNİN ALTINDA ...
Prof. Dr. Vargel: Sağlık turizminin altında plastik cerrahların başarısı yatmakta
YEREL HABERLER Prof. Dr. Vargel: Sağlık turizminin altında plastik ...
Göz hekimleri "56. Ulusal Oftalmoloji Kongresi"nde buluştu
YEREL HABERLER Göz hekimleri "56. Ulusal Oftalmoloji Kongresi"nde ...
(Görüntülü) SKUTERDEKİ İKİ GENCİN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ KAZADA AVUKAT KONUŞTU
YEREL HABERLER (Görüntülü) SKUTERDEKİ İKİ GENCİN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ ...
(Görüntülü) BAŞKAN ESEN&#039;DEN, EMİNE TEYZE&#039;Yİ DUYGULANDIRAN ZİYARET
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAŞKAN ESEN'DEN, EMİNE ...
Antalya ve çevre illerde "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı
YEREL HABERLER Antalya ve çevre illerde "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ...
(Görüntülü) SKUTERDEKİ İKİ GENCİN ÖLDÜĞÜ KAZADA AVUKATTAN &#039;HIZ EN AZ 140 KİLOMETRE&#039; AÇIKLAMASI
YEREL HABERLER (Görüntülü) SKUTERDEKİ İKİ GENCİN ÖLDÜĞÜ KAZADA ...
(Görüntülü) BAKAN ERSOY, YIL SONU HEDEFİNİ AÇIKLADI 50 MİLYON TURİST, 44 MİLYAR DOLAR GELİR
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN ERSOY, YIL SONU HEDEFİNİ AÇIKLADI ...
Batı Akdeniz'in 10 aylık ihracatı 2 milyar doları aştı
YEREL HABERLER Batı Akdeniz'in 10 aylık ihracatı 2 milyar doları ...
Küçük Almina, KKTC'den bağışlanan karaciğerle yaşama tutundu
YEREL HABERLER Küçük Almina, KKTC'den bağışlanan karaciğerle yaşama ...
3 gündür aranan Aynur, erkek arkadaşının evinde ölü bulundu/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER 3 gündür aranan Aynur, erkek arkadaşının evinde ölü ...
Skuterdeki iki gencin öldüğü kazada avukattan `hız en az 140 kilometre´ açıklaması
YEREL HABERLER Skuterdeki iki gencin öldüğü kazada avukattan `hız en ...
Minik Zeynep doğum gününde annesinin böbreğiyle hayata sarıldı
YEREL HABERLER Minik Zeynep doğum gününde annesinin böbreğiyle ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.