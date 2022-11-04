Annenin çocuğunu sokakta sopayla dövmesi kamerada

Ahmet İSTEK/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da kimliği belirsiz kadın, çocuğunu sokak ortasında sopayla dövdü. "Annem, vurma acıyor" sözlerine rağmen kadının çocuğu dövdüğü anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün akşam, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kadın, yere yatan çocuğuna, tahta sopayla defalarca vurmaya başladı. 10 yaşlarında olduğu tahmin edilen çocuğun çığlıklarıyla bölge sakinleri pencerelere çıktı. Annenin "Kalk, kalk; eve yürü" diyerek dövmesi üzerine çocuğun "Annem, annem; acıyor, vurma" diye bağırdığı duyuldu. Bu arada kadının yanından geçen bir çocuğun, dövülen yaşıtına üzülerek bakması ve kadının dayak anları, cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine kadına tepki yağdı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Ahmet İSTEK
2022-11-04 12:15:51
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