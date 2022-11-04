Alıkoyduğu çocuğunu, 2,5 saatte teslim etti

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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, velayeti boşanma aşamasındaki eşinde olan oğlu E.K'yi (5) evinde alıkoyan E.K. (46), polisin 2.5 saatlik çabasıyla ikna edildi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Kepez ilçesi Göksü Mahallesi'nde 6 katlı sitenin 5'inci katında meydana geldi. Boşanma aşamasındaki eşiyle ayrı yaşayan E.K., birlikte vakit geçirmek için aldığı oğlunu kendi evine götürdü. Eşinin oğlunu getirmemesi üzerine polisi arayan anne, E.K.'nin eşi tarafından zorla tutulduğunu belirtti. İhbarla adrese gelen polis ekiplerini kapıda gören E.K., bıçak çekip çocuğu vermeyeceğini söyleyip kapıyı kapattı. E.K. uzun süre ikna olmayınca Özel Hareket Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler talep edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, müzakereci eşliğinde eve girdi. Yaklaşık 2,5 saatin ardından E.K. ikna edildi. Babasından alınan E.K., polis müdürünün ceketine sarıldıktan sonra ekip aracıyla Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Oğlunu polise teslim ettikten sonra evde beklemeye devam eden E.K., apartmandan çıkartılarak, polis merkezine götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2022-11-04 15:35:49



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