Futbolun şöhretleri Antalya'da buluştu



Namık Kemal KILINÇ/SERİK(Antalya),(DHA) Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Almanya Büyükelçiliği işbirliğiyle 'Efsaneler Kupası' futbol turnuvasının bu yıl 7'ncisi başladı.

Serik ilçesi Belek turizm merkezindeki bir tesiste gerçekleştirilen etkinliğe, Sabri Sarıoğlu, Ailton, Emre Aşık, Samet Aybaba, Ziya Doğan, Hikmet Karaman, Evren Turan ve Ali Zitouni, Erman Kılıç gibi eski ünlü futbolcular ile Galatasaray Kulübü eski başkanı Alp Yalman katıldı.

Turnuvada Antalyaspor, Galatasaray, Beşiktaş, Hannover 96, FC Nürnberg, FC Adler, ATFF ve Acun Medya takımları mücadele ediyor. Turnuvanın açılış maçında başlama vuruşunu Alman Büyükelçi Jürgen Schulz yaptı. Hikmet Karaman, FC Adler takımının antrenörlüğünü yaptı. Beşiktaş FC Adler maçında ikli mücadelede FC Adler'li oyuncu başından aldığı darbe sonucu yaralanınca futbolcular aralarında kısa süre tartıştı. Turnuvadaki çekilişle elde edilecek gelir lösemili çocuklara bağışlanacak. (DHA)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Takımlardan görüntüler

-Maçlardan görüntüler

-Sakatlanan oyuncudan

DHA-Spor Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2022-11-05 14:21:33



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.