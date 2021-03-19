Antalya Hayvanat Bahçesi'ndeki bazı hayvanların doğum yapması sevindirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Antalya Hayvanat Bahçesi'ndeki bazı hayvanların doğum yapması sevindirdi

Antalya Hayvanat Bahçesi'nde zebra, kanguru, keçi, tavşan ve lemur doğum yaptı.

Antalya Hayvanat Bahçesi'ndeki bazı hayvanların doğum yapması sevindirdi
AA

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 143 türde 1485 hayvana ev sahipliği yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğal Yaşam Parkı sakinlerinin sayısı artmaya devam ediyor.

Zebra, kanguru, tavşan, keçi, koyun ve lemur yavrularını dünyaya getirdi.

Ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği hayvanlar arasında yer alan "Gölge" isimli zebranın yavrusuna "Çakıl" ismi verildi.

Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü Veteriner Hekim Aygül Arsun, yeni doğumlarla bahara güzel bir giriş yaptıklarını bildirdi.

Zebraların gebelik süresinin bir yıl olduğuna değinen Arsun, şunları kaydetti:

"Biz gebelik için anneye doğal barınak ve uyum süreleri hazırladık. Anne zebra, sağlıklı bir yavru dünyaya getirdi. Durumları iyi. Özellikle bu dönemde yavrunun beslenmesine özen gösteriyoruz ve ayrı bölümde tutuyoruz. Saanen, tiftik ve cüce keçiler grubunda 25, koyun gruplarında 10 yavru dünyaya geldi. Ziyaretçilerin ilgisini çeken hayvanlardan olan 'dev velikan' cinsi tavşan ailemize 12 yavru katıldı. Kanguru ailemizde de yeni doğan sevinci yaşıyoruz. İki yavru kanguru sağlıklı şekilde doğarak anne kesesinde gelişimini sürdürüyor. Yine halka kuyruklu lemurlar da iki yavru dünyaya getirdi. Bütün hayvanlarımızın sağlık durumları iyi."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME