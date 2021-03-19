Antalya Hayvanat Bahçesi'ndeki bazı hayvanların doğum yapması sevindirdi

AA

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 143 türde 1485 hayvana ev sahipliği yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğal Yaşam Parkı sakinlerinin sayısı artmaya devam ediyor.

Zebra, kanguru, tavşan, keçi, koyun ve lemur yavrularını dünyaya getirdi.

Ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği hayvanlar arasında yer alan "Gölge" isimli zebranın yavrusuna "Çakıl" ismi verildi.

Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü Veteriner Hekim Aygül Arsun, yeni doğumlarla bahara güzel bir giriş yaptıklarını bildirdi.

Zebraların gebelik süresinin bir yıl olduğuna değinen Arsun, şunları kaydetti:

"Biz gebelik için anneye doğal barınak ve uyum süreleri hazırladık. Anne zebra, sağlıklı bir yavru dünyaya getirdi. Durumları iyi. Özellikle bu dönemde yavrunun beslenmesine özen gösteriyoruz ve ayrı bölümde tutuyoruz. Saanen, tiftik ve cüce keçiler grubunda 25, koyun gruplarında 10 yavru dünyaya geldi. Ziyaretçilerin ilgisini çeken hayvanlardan olan 'dev velikan' cinsi tavşan ailemize 12 yavru katıldı. Kanguru ailemizde de yeni doğan sevinci yaşıyoruz. İki yavru kanguru sağlıklı şekilde doğarak anne kesesinde gelişimini sürdürüyor. Yine halka kuyruklu lemurlar da iki yavru dünyaya getirdi. Bütün hayvanlarımızın sağlık durumları iyi."