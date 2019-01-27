Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Antalya'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Serik, Manavgat, İbradı, Akseki, Gündoğmuş, Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

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Yağışların akşam saatlerine kadar etkili olması öngörülürken ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.