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Antalya İl Sağlık Müdürü Hülür'den, ilk doz aşı sonrası Kovid-19a yakalananlar için uyarı

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, ilk doz aşısını yaptıran kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalanması halinde 180 gün sonra aşı olabileceğini bildirdi.

Antalya İl Sağlık Müdürü Hülür'den, ilk doz aşı sonrası Kovid-19a yakalananlar için uyarı
AA

Hülür, yaptığı açıklamada, Antalya'da Çin ve Almanya'dan alınan aşıların, hastaneler, aile sağlığı merkezleri başta olmak üzere bin 200 merkezde uygulandığını belirtti.

Antalya'da şu ana kadar 372 bin vatandaşa birinci doz, 252 bin vatandaşa ise ikinci doz aşının yapıldığını aktaran Hülür, aşı uygulandıktan sonra da maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması gerektiğini vurguladı.

Kovid-19 aşısının ilk dozundan 28 gün sonra ikinci dozun uygulandığını hatırlatan Hülür, şunları kaydetti:

"Koronavirüs aşısının ilk dozunu olduktan sonra nadir de olsa virüs kapabiliyorlar. Hastalık geçiren diğer kişilerde olduğu gibi bu kişilere de 180 gün sonra aşı yapılacaktır. Koronavirüs aşısının koruyuculuğu ancak ikinci dozdan 14 gün sonra maksimum seviyeye ulaşmaktadır. Hiç aşı olmadan Kovid-19'u geçirenlere aşı sırası gelse bile, aşılama programından sorgulandığında 'aşı için öncelikli gruptasınız ancak enfeksiyon geçirdiğiniz için şu an aşı yapılamayacağı' uyarısı gelmektedir. Bu durumda olan vatandaşlarımızın endişe etmemesi gerekmektedir. 180 gün sonra sistemde aşı yapılabilir duruma gelmektedir."

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