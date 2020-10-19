Antalya jandarmasından 10 ayda 595 uyuşturucu ve sahte içki operasyonu

AA

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2020 yılı içerisinde 563 uyuşturucu, 32 sahte içki operasyonu düzenlendi.Operasyonlarda 359 kilogram uyuşturucu, 9 bin 500 adet sentetik hap, 7 bin 464 kök Hint keneviri, 37 bin 345 litre kaçak ve sahte alkol, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 155 bin lira ele geçirildi.Operasyonlar kapsamında hakkında işlem yapılan 851 şüpheliden 111'i tutuklandı.