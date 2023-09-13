Antalya kıyılarında süren arkeolojik su altı çalışmaları görüntülendi

Öniz ve ekibi daha önce yer tespiti yapılan eserleri inceledi, ölçüm yaptı.

Kazı Başkanı Öniz, dalış öncesi Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Akdeniz Üniversitesi olarak Antalya ve Mersin'de su altı araştırmaları yaptıklarını söyledi.

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Finike kıyılarında daha önce belgeledikleri batıkların üzerinde son iki yılda değişiklik olup olmadığını kontrol etmek ve yeni keşifler için daldıklarını aktaran Öniz, "Yeni batıklar araştıracağız, yeni arkeolojik eserler belgeleyeceğiz. Yerini bildiğimiz batıklara korsan dalış yapılmış mı? Eserde bozulma var mı? Onu anlayacağız" diye konuştu.