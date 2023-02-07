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Antalya-Konya kara yolunda tırların geçişine izin verilmeye başlandı

Antalya'nın Akseki ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Antalya-Konya kara yolunda tüm araçların geçişine izin verilmeye başlandı

Antalya-Konya kara yolunda tırların geçişine izin verilmeye başlandı
AA

Kara yolundaki 1825 rakımlı Alacabel Geçidi'nde kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirildi. Yoğun çalışmanın ardından Antalya-Konya kara yolu, tırların da ulaşımına açıldı.

Bölgede çalışmalarını sürdüren Akseki Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri, yolu kullanacak sürücülerin buzlanmaya karşı zincirlerini yanlarında bulundurmaları uyarısında bulundu.

Antalya-Konya kara yolu Alacabel Geçidi, 5 Şubat'taki kar yağışının ardından trafiğe kapatılmış, 6 Şubat'ta kontrollü olarak ulaşıma açılmıştı. Kar nedeniyle geçişine izin verilmeyen tırlar, yönlendirildikleri park alanları ve dinlenme tesisinde bekletiliyordu.

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