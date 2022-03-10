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Haberler Gündem Antalya-Konya karayolu trafiğe kapatıldı
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Alacabel yoğun kar yağışı, buzlanma ve şiddetli tipi nedeniyle tüm araç trafiğine kapatıldı

Türkiye'nin bazı bölgelerinde etkili olan yoğun kar yağışı Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunu da olumsuz etkiledi. 1825 metre rakımlı Alacabel yoğun kar yağışı, buzlanma ve şiddetli tipi nedeniyle tüm araç trafiğine kapatıldı

Antalya-Konya karayolu trafiğe kapatıldı
Antalya-Konya karayolu trafiğe kapatıldı
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İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan en önemli yol olan Antalya-Konya karayolunda kar etkisini yeniden gösterdi. Bin 825 metre rakımlı Alacabel'de kar kalınlığı 50 santimetreye kadar ulaştı. Yol yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeni ile yeniden tüm araç trafiğine kapatıldı. Karayolu akşam 21.00 sıralarında tırlara kapatılmıştı.

Alacabel'de ise kar kalınlığı yer yer 50 ila 60 santimetreye ulaştı, görüş mesafesi ise sıfıra kadar düştü. Yağış sebebiyle Karayolları Antalya ve Alacabel ekipleri aralıksız olarak çok sayıda iş makineleri ile yolda kar kürüme ve tuzlama çalışmaları yapıyor. Akseki Bölge Trafik ekipleri ise yolda kontrol yaparak tüm araçları dinlenme tesislerine yönlendiriyor.

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