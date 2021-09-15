Antalya merkezli sosyal medyadan bahis dolandırıcılığı operasyonunda ele geçirilenler sergilendi

AA

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sosyal medyadan yüksek kazanç vaadiyle garantili bahis kuponu adı altında dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 24 şüphelinin ifade işlemleri sürüyor.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve üst aramalarında ele geçirilen 85 bin lira ve çok sayıda dijital materyal İl Emniyet Müdürlüğünde sergilendi.

Zanlıların önce sosyal medyadan iletişim kurduğu ardından da telefonla aradığı 93 kişiyi yüksek kazanç vaadiyle yasa dışı bahis kuponu oynatmaya ikna ettiği öne sürüldü.

Bu kişileri bir süre sonra tekrar arayan şüphelilerin, "Kuponunuz tuttu. Parayı size ödemek için yurtdışında vergi ödenmesi gerekiyor." diyerek bir miktar daha para aldığı iddia edildi.

Zanlıların bu yöntemle 93 kişiyi yaklaşık 2 milyon lira dolandırdığı ileri sürüldü.

Antalya'da dün düzenlenen operasyonda sosyal medyadan bahis dolandırıcılığı yaptığı öne sürülen 56 kişiye yönelik 22 ilde eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Şüphelilerden 5'inin aynı suçtan dolayı tutuklandığının tespit edildiği operasyonda gözaltına alınan 51 kişiden 27'si işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.