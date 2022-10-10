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Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya merkezli suç örgütü operasyonunda 16 tutuklama
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Antalya merkezli suç örgütü operasyonunda 44 kişiden 16'sı tutuklandı

Antalya merkezli 9 ilde, silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 44 şüpheliden 16'sı tutuklandı

Antalya merkezli suç örgütü operasyonunda 16 tutuklama
Antalya merkezli suç örgütü operasyonunda 16 tutuklama
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DHA

Antalya merkezli suç örgütü operasyonunda şüphelilerden 16'sı tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı çıkar amaçlı suç örgütü kurdukları iddia edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından Antalya merkezli 9 ilde belirlenen adreslere, 4 Ekim'de operasyon düzenlendi.

44 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonlarda 44 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin bulundukları şehirlerde 'nitelikli yağma, gasp, yaralama, silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit, göçmen kaçakçılığı, kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, vergi kaçakçılığı (sahte fatura), tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık' gibi suç eylemine karıştığı belirlendi.

ÇOK SAYIDA RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin iş yerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tüfek ile bu tabanca ve tüfeklere ait çok sayıda fişek, el telsizleri, araç çakar lamba ve sireni, suçtan elde edildiği değerlendirilen TL ve döviz ele geçirilerek el konuldu.

ŞÜPHELİLERDEN 32'Sİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde ifade işlemleri tamamlanan 44 şüpheliden 12'si serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 32 şüpheliden 1'i ifadesi sonrasında, 9'u ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. 6 şüpheli ev hapsi ile serbest bırakılırken, geri kalan 16'sı ise tutuklandı.

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