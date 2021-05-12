Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da Ramazan Bayramı arifesinde şehitlik ziyaretleri yapıldı

Antalya Uncalı Mezarlığı'ndaki şehitlikte, ziyaret öncesi çalışma yapıldı. Belediye ekiplerince mezarlıkta temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirildi. Şehitlik etrafına bayraklar asıldı, mezarların başında yer alan Türk bayrakları yenilendi.
Kabirlerin arasında sosyal mesafeye uygun şekilde tabureler yerleştirildi.
Müftülük görevlilerince de ziyarete gelen ailelerin talepleri doğrultusunda mezarların başında Kur'an-ı Kerim okundu.
Erken saatlerden itibaren kabirleri ziyarete gelen şehit aileleri, dualar okudu, mezarlara çiçek bıraktı.
Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Şehir Yeni ve Eski mezarlıklarında bulunan şehitlikte ekiplerce temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirildi.
Şehit aileleri, yakınlarının mezarları başında dualar okudu.
Isparta'da Garnizon Şehitliğine, Burdur'da da kent merkezindeki Asri Mezarlık'ta bulunan şehitliğe gidenler, dua okudu, kabirlere çiçek bıraktı.
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