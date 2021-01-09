Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizlik hakim

AA

Ağırladığı turist bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da, 11 Ocak Pazartesi 05.00'te sona erecek kısıtlama dolayısıyla cadde, meydan ve sahillerde sessizlik hakim oldu.

Kısıtlamadan muaf tutulan turistlerden bazıları, kentin dünyaca ünlü Konyaaltı ve Lara sahillerinde vakit geçirdi.

Emniyet yetkilileri, kentin birçok noktasında başlattığı kontrollerini sürdürüyor.

Konyaaltı Sahili'nde de devriye gezen polis ekipleri, denetimler yaptı, yabancı uyruklu kişilerin pasaportlarını kontrol etti.

- Muğla

Muğla'nın Marmaris, Bordum ve Fethiye, Datça, Ula gibi turizm merkezlerinde, sahiller, meydanlar ve caddeleri sessiz kaldı.

Marmaris'in işlek yerleri Atatürk Meydanı, Yat Limanı, 19 Mayıs Gençlik Meydanı, Uzunyalı ve İçmeler sahillerindeki tenhalık dikkati çekti.

Bodrum'un ünlü Paşatarlası, Kumbahçe, Gümbet, Ortakent-Yahşi ve Torba sahilleri ile sahil bandındaki yürüyüş yollarında sakinlik hakim oldu. Bodrum Belediye Meydanı, İskele Meydanı, Cumhuriyet ve Neyzen Tevfik caddelerinin de tedbirlere uyulduğu için boş olduğu görüldü.

Fethiye'deki Ölüdeniz sahilleri kısıtlama nedeniyle ıssızlaştı. Turist ve bölge sakinlerinin uğrak yeri olan meydanlar boş kaldı.

"Sakin Kent" unvanına sahip Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi de en sessiz günlerinden birini yaşıyor.

- Burdur, Isparta

Burdur'da Cumhuriyet Meydanı, Atatürk, Gazi ve İstasyon caddelerinde sessizlik yaşandı.

Isparta'da normal zamanlarda yoğunluğun yaşandığı Altı Mart, Mimar Sinan ve Cumhuriyet caddeleri boşaldı.