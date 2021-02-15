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Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da yüz yüze eğitim başladı

Kademeli yüz yüze eğitime geçiş kapsamında Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da kırsal mahalle ve köy okullarında ders zili çaldı.

Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da yüz yüze eğitim başladı
AA

2020-2021 eğitim öğretim döneminin 22 Ocak 2021'de başlayan yarı yıl tatili sona erdi.

Antalya'da, kırsal mahallerdeki 166 okulda 2 bin 235 öğretmen ve 65 bin 941 öğrenci eğitim öğretime başladı.

Öğrenciler ateş ölçümlerinin ardından okullara alındı.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sosyal mesafeye dikkat ederek dersliklere geçen öğrenciler, yüz yüze derse başlamanın heyecanını yaşadı

Muğla'da ise 183 ilkokul, 105 ortaokul ve 63 bağımsız anaokulunda eğitim öğretime başlandı.

Maskeleri takılı gelen öğrenciler, okul binası girişinde kurulan platformda ellerini ve ayakkabılarını dezenfekte etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, gazetecilere yaptığı açıklamada Muğla genelindeki eğitim kurumlarında tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Sınıflarda öğrenciler arasında 1-1,5 metre sosyal mesafe sağlanacak şekilde düzenlemelerin yapıldığını belirten Töre, "Tüm okullara ihtiyaç duydukları sıvı sabun, yüzey temizleyici, temizlik malzemeleri ile dezenfektan ve maske ulaştırıldı." dedi.

Töre, Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü iş birliğinde yürütülen çalışmalar neticesinde, il genelinde okulların tamamının "Okulum Temiz" belgesi almaya hak kazandığını bildirdi.

Okullarda, temizlik görevlilerinin iş esnasında maskenin yanı sıra eldiven, bone ve benzeri korucuları kullanmaları için önlem alındığını anlatan Töre, okullarda belirlenen noktalarda maske, eldiven gibi atıklar için ayrı olmak üzere elle temas etmeden açılıp kapanabilen atık kutularının da yerleştirildiğini ifade etti.

Töre, eğitim ortamlarının düzenli olarak doğal yollarla havalandırılması için gerekli çalışmalar ile hijyen uygulamalarının da yapıldığını kaydetti.

- Isparta ve Burdur

Burdur ve Isparta'da kademeli yüz yüze eğitime geçiş kapsamında kırsal mahalle ve köy okullarında ders zili çaldı.

Burdur il genelinde 90 okulda 8 bin 303 öğrenci, öğretmenleriyle sınıflarda buluştu.

Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, yaptığı açıklamada, ikinci yarı yılın başlaması nedeniyle öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin sevincine ve heyecanına yürekten katıldığını belirterek "Herkes için sağlıklı ve başarılı bir dönem olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Isparta'da ise 124 okulda 5 bin 363 öğrenciyle yüz yüze eğitim başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, okullarda maske, mesafe ve hijyen kurallarına göre eğitim öğretim faaliyetinin devam edeceğini belirtti.

Yılmaz, "Bu süreçte öğrenci velilerimizden muvafakatname alınmış olup öğrencilerin devam zorunluluğu bulunmamakta ancak öğrencilerimiz yapılacak sınavlardan sorumlu olacak. Okullarımızın fiziki imkanları yeterli olup personel eksikliğimiz bulunmuyor." diye konuştu.

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