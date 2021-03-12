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Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde 45 gündür koronavirüs vakası görülmedi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin titizlikle uygulandığı Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde 45 gündür yeni vaka görülmemesi burada yaşayanları sevindirdi.

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde 45 gündür koronavirüs vakası görülmedi
AA

Kent merkezine 149 kilometre uzaklıktaki 8 bin nüfuslu Gündoğmuş ilçesinde, Kovid-19 tedbirleri üst düzeyde uygulanıyor. Yetkililerin aldığı önlemleri benimseyen ve yaşam biçimi haline getiren ilçe halkı, küçüğünden büyüğüne kurallara uyuyor.

Kentin koronavirüs risk haritasında Demre ile düşük riskli mavi kategoride gösterilen ilçede 45 gündür Kovid-19 vakasına rastlanmadı.

- Doğal güzellikleri ve yayla turizmiyle biliniyor

Doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel zenginliğiyle bilinen Gündoğmuş, yayla turizmi açısından potansiyeli yüksek bir ilçe.

Kovid-19 vakalarının başladığı günden itibaren can kaybı ve ağır hasta vakalarının da görülmediği bildirilen ilçenin bu özelliğini muhafaza etmesi için sıkı tedbirlerden taviz verilmiyor.

Antalya Valiliğinin koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında ilçenin girişlerinde uygulama noktaları bulunuyor. Bu noktalarda görev yapan güvenlik güçleri kontrollerini sürdürüyor.

Denetimleri ve kuralları benimseyen vatandaşların da temizlik, maske ve mesafe kurallarına harfiyen uydukları gözleniyor. Polis ekipleri, gün boyunca ilçe halkını anonslarla uyarıyor.

- "Aynı disiplin sürecek"

Gündoğmuş Kaymakamı Hamza Özbilgi, AA muhabirine, ilçede salgınla mücadele kurallarına uyulduğunu söyledi.

İlçede 45 gündür pozitif vakanın rastlanmadığı bilgisini veren Özbilgi, "Bu aşamaya gelmemizi, vatandaşların kurallara uyma noktasındaki hassasiyeti ile sağlık çalışanlarının, kolluk personelin, belediye ve kamu kurumlarının iş birliği içerisinde çok sıkı çalışması sağladı. Sağlık ekiplerimiz gece gündüz sahadalar. Testler, karantinalar, takipler ve aşı uygulamaları ile büyük bir gayret sarf ediyorlar. Emniyet ve jandarma personeli de özellikle hafta sonu kısıtlaması öncesinde gece gündüz ilçe girişlerindeki kontrol noktalarında HES kodu sorgulaması yapıyor. Böylece virüsün yayılma hızının ciddi manada önüne geçmeyi başardık." diye konuştu.

Belediye ekiplerince bütün okul, cami ve pazar yeri girişlerine "dezenfeksiyon kapısı" kurulduğuna dikkati çeken Özbilgi, "Vatandaşlar buralara dezenfekte olmuş bir şekilde giriyor. Sokaklarda maskesiz kimseyi göremezsiniz. İnsanlar sosyal mesafeye de riayet ediyor. HES kodu sorgulanmadan kimseyi de ilçeye alınmayınca vakasız bir başarı süreci geldi." dedi.

İlçede 65 yaş üstü 2 bin 587 kişiden 1889'una aşı yapıldığının bilgisini veren Özbilgi, "65 yaş ve üzeri kişilerin yüzde 73'ü aşılandı. Koronavirüs salgını başladığı günden bu yana 296 test yapıldı, 71 pozitif vaka tespit edildi. Can kaybı yaşamadığımız gibi ağır hastamız da olmadı. Son 45 gündür de tertemiz bir ilçeyiz. Aynı disiplinle bunu sürdürmeyi istiyoruz." değerlendirmesi yaptı.

- "Burada herkes temizliğe dikkat ediyor"

İlçe esnafından 61 yaşındaki Hasan Hüseyin Kıldan, kendilerini güvende hissettiklerini söyledi. Maskeyi bir an olsun bile çıkartmadıklarını anlatan Kıldan, "Kahvehanede otururken mesafeliyiz. Esnafla kapı önü sohbetinde bile mesafemizi koruyoruz. Her şey yolunda gidiyor. Devletimiz de bize her konuda destek veriyor. Burada çok mutluyuz." diye konuştu.

Zafer Dinç ise ilçede virüsten uzak doğal bir hayat sürdüklerini dile getirdi. Haritada ilçeyi mavi görmenin kendilerini mutlu ettiğini vurgulayan Dinç, aynı disiplinle kurallara uymayı sürdüreceklerini belirtti.

Kahvehane işletmecisi Mehmet Doğan ise iş yerine belirli sayıda müşteri aldığını ve onları da ayrı masalarda oturmaları yönünde uyardığını belirtti. Kahvehanesini sürekli havalandırdığını anlatan Doğan, "İnsanlar burada bilinçli. Çoğunluğu hiç uyarıda bulunmadan maske ve sosyal mesafeye uyuyorlar." dedi.

İlçe sakinlerinden Fatma Kıldan da koronavirüse yakalanma korkusundan uzak mutlu bir hayat sürdüklerini dile getirdi. İlçenin bu başarısının sırrının temizlik olduğunu anlatan Kıldan, "Burada herkes temizliğe dikkat ediyor. Maskeler takılı. Kırmızı kentleri ve ilçeleri görülünce üzülüyorum. Biz Allah'a şükür masmaviyiz. Ev ziyaretlerini de bıraktık. Arkadaşlarımızla kapı önlerinde uzaktan konuşarak hasret gideriyoruz. Burada organik de besleniyoruz." sözlerine yer verdi.

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