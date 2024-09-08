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        Haberler Gündem Güncel Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını | Son dakika haberleri

        Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını

        Antalya'nın Kaş ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 13:56 Güncelleme: 08.09.2024 - 15:24
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        Antalya'da orman yangını
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        Kaş'a bağlı Çataloluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

        İhbar üzerine bölgeye 4 uçak, 2 helikopter, 7 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 1 dozer ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.

        Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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        #antalya kaş
        #orman yangını
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