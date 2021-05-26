DHA

Şanlıurfa'dan geldikleri Kaş´a bağlı Dirgenler Mahallesi´ndeki seralarda günlük işçi olarak çalışan Mustafa Eldemir (26) ve arkadaşı Abdulaev Gokhak (28),ailelerine, serinlemek için kaldıkları bölgeden yaklaşık 1 kilometre ilerideki yapay sulama havuzuna gideceklerini söyleyerek, evlerinden ayrıldı.

Eldemir ve Gokhak´tan bir süre haber alamayan aileleri aramak için sulama havuzuna geldiklerinde, su kenarında iki arkadaşın ayakkabılarını buldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya´dan İl Jandarma Komutanlığı SAK Timi´ni çağırdı. Havuza giren SAK Timi´ne bağlı dalgıçlar, iki gencin cansız bedenine ulaştı. Eldemir ve Gokhak´ın cansız bedeni önce Kaş Devlet Hastanesi´ne ardından da otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu´na gönderildi.

İki arkadaşın serinlemek için girdikleri yapay sulama havuzunun yanlarında çalıştıkları sera sahibi E.Ö.'ye ait olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.