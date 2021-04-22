Antalya'nın meşhur kabak tatlısı coğrafi işaretle tescillendi

AA

Bal kabağından yapılan, tahin ve ceviz ile servis edilen tatlı, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nca (ATSO) yapılan yaklaşık bir yıllık çalışmanın ardından kente özgü olarak tescillendi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve ATSO Başkanı Davut Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anadolu topraklarının kültürel ve coğrafi anlamda müthiş bir zenginlik sunduğunu söyledi.

Birçok değerin, ürünün, bugüne kadar bu topraklarda hüküm sürmüş çok sayıda medeniyetin tortularını taşıdığını anlatan Çetin, coğrafi işaret tescil belgesinin de değerlerin kendisine has özelliklerini koruma altına alma araçlarından biri olduğunu vurguladı.

Gerek ATSO gerekse TOBB olarak Anadolu topraklarına özgü ürünlerin, eşsiz lezzetlerin, coğrafi işaret tescil belgesi ile katma değerini artırdıklarını dile getiren Çetin, şunları söyledi:

"ATSO olarak uzun süredir kabak tatlısına çalışıyorduk, çalışmamızın neticesini aldık. Artık Antalya'nın kabak tatlısı coğrafi işaretli bir ürün haline geldi. Bu belge ürüne ciddi değer katıyor. Üretenler, 'bu coğrafi işaretli ürün' diye pazarlamaya başlarsa ve uygun bir şekilde üretirse, ürününü yüzde 25 ila 30 civarında daha katma değerli satabiliyor."

- Sırada serpme böreği, yanıksı dondurma var

ATSO, Antalya Ticaret Borsası ve bazı belediyeler tarafından kentte, bugüne kadar Finike portakalı, tavşan yüreği zeytini, Korkuteli karyağdı armudu, Alanya avokadosu, Alanya gülüklü (hülüklü) çorbası, Alanya yenidünyası ve Antalya piyazının tescillendiğini dile getiren Çetin, kabak tatlısı ile tescillenen ürün sayısının 8'e yükseldiğini bildirdi.

Davut Çetin, bu ürünlerin dışında Antalya'da çalışma yapılan serpme börek, bergamot, turunç reçelleri üzerine çalışma yapıldığını belirterek, Antalya'ya özgü olan yanıksı dondurma için de talep geldiğini ve bu konuda da araştırmalara başlanacağını kaydetti.

Coğrafi işaret tescil belgesi alan ürünlerin kent ile bütünleştiğini, tanıtıma katkı sağladığını ifade eden Çetin, bir kente giden insanların coğrafi işaretli ürün arayışı içine girdiğini ve bu lezzetleri tatmak istediğini söyledi.

- Türkiye'den 7 ürün yurt dışına açıldı

Türkiye genelinde tüm oda ve borsaların coğrafi işaret konusunda önemli çalışmalar yaptığını bildiren Çetin, Antalya'da yapılan Yöresel Ürünler Fuarının (YÖREX) yöresel ürünlerin gün yüzüne çıkarılmasında bir farkındalık oluşturduğunu belirtti.

Çetin, 81 kente özgü ürünlerin sergilendiği fuarın, coğrafi işaretli ürünün önemini daha da artırdığını vurguladı.

Coğrafi işaret tescil belgesinin ürünün yurt dışında da markalaşmasını sağladığını aktaran Çetin, "TOBB tarafından da yurt dışı tescilli coğrafi işaretli ürün çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda 7 ürünümüz yurt dışına açıldı. İleriki günlerde bu sayı daha da artacaktır." dedi.

- Antalya Kabak tatlısının özellikleri

Yaklaşık 33 yıldır hizmet sektöründe çalışan ve müşterilerine kabak tatlısı sunan Ömer Çalışkan, Antalya'ya özgü kabak tatlısının tarifini, AA muhabirine anlattı.

Soyulmuş bal kabağı dilimlerinin bir gün toz şekerde bekletilip, yaklaşık 2 saat ocakta pişirildiğini aktaran Çalışkan, "Kabaklar, tepsilerde kızartılması için kuzineye ya da fırına sürülüyor. Kızartılmış bal kabakları üzerine çifte kavrulmuş tahin dökülüp ve ceviz içi serpilerek servis ediliyor. İsteğe göre kaymaklı olarak da sunum yapılıyor." diye konuştu.