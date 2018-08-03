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"Biz de çevre düzenleme projeleriyle bunu destekleyeceğiz. Minaremiz dörtgen, kaide üzerinde pahlanarak (keskin köşeleri kaldırılarak) tuğlalarla yapılan güzel bir eser. Firuze renkli eşsiz çiniler bulunmakta. Sekiz asırdır aslına uygun olarak yaşattığımız bir eser."