Antalya'da plastik fabrikası alev aldı 0:00 / 0:00

DHA

Antalya OSB 1. kısımda bulunan plastik fabrikasında, dün akşam saat 22.45 sıralarında yangın çıktı. Çıkış nedeni hakkında henüz net bilgiye ulaşılamayan yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve OSB itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye, yangının çevre fabrikalara da sıçramasını önlemek için yoğun çaba harcadı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonrasında kontrol altına alındı. Yangından zarar gören alanın depo amaçlı kullanıldığı, asıl üretimin yanan yerin hemen yanındaki ana binada yapıldığı öğrenildi.

Antalya OSB Bölge Müdürü İlhan Metin, "Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın büyük oranda kontrol altına alındı. İçerideki plastik parçalarının yanması bekleniyor. Çevre fabrikalara sıçramaması için gerekli önlemler alındı. Fabrikada mesai olmadığı için ölen, yaralanan ya da dumandan etkilenen olmadı" ifadelerini kullandı.

Jandarma ekipleri ise yorulan itfaiye ekiplerine su ve ayran dağıttı.