Antalya Piyano Festivali'nde flamenko rüzgarı 0:00 / 0:00

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Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli kültür sanat etkinliklerinden biri olan 22. Antalya Uluslararası Piyano Festivali, dün akşam sahnesinde müzisyen Diego Valdivia'yı ağırladı.

Türkiye'deki ilk konserini geçtiğimiz yıllarda yine Uluslararası Antalya Piyano Festivali’nde veren İspanyol piyanist, seyircileri “İyi akşamlar Antalya, teşekkürler” sözleriyle selamladı. Valdivia'ya, sahnede 6 Flamenko dansçısı eşlik etti.

"SENİ SEVİYORUM ANTALYA"

Renkli anlara sahne olan konserinde ‘Memleketim’ şarkısını çalan Diego Valdivia, Türkçe konuşarak “Seni seviyorum Antalya, kalpten” ifadelerini kullandı.

Konserin sonunda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Muhittin Böcek, Diego Valdivia’ya çiçek ve teşekkür plaketi verdi. Yaptığı konuşmada Piyano Festivali’ne gösterdikleri ilgi nedeniyle tüm sanatseverlere teşekkür eden Muhittin Böcek, Antalya’nın kültür ve sanatın da başkenti olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirtti.