Antalya Şehir Hastanesi 6 ay sonra açılacak

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: "Antalya Şehir Hastanesi 6 ay sonra açılıyor. 1400 yataklı, kapalı alanı 285 bin metrekare. 301 poliklinik, 43 ameliyathaneyle hizmet verecek. Bünyesinde Kadın Doğum Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Kalp Damar Hastanesi, Genel Hastane var. Hastanenin sağlık turizminde de yeri büyük olacak."
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 2, 2023
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