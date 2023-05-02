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Antalya Şehir Hastanesi 6 ay sonra açılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1400 yataklı Antalya Şehir Hastanesi'nin 6 ay sonra açılacağını bildirdi

Antalya Şehir Hastanesi 6 ay sonra açılacak
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AA

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: "Antalya Şehir Hastanesi 6 ay sonra açılıyor. 1400 yataklı, kapalı alanı 285 bin metrekare. 301 poliklinik, 43 ameliyathaneyle hizmet verecek. Bünyesinde Kadın Doğum Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Kalp Damar Hastanesi, Genel Hastane var. Hastanenin sağlık turizminde de yeri büyük olacak."

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