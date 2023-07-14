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SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI BÖLGEYE TALEBİ ARTIRDI Ziyaretçilerin, Kral Havuzu'nu sosyal medya hesaplarından paylaşması bölgeye talebi artırdı. Yerliler kadar kente gelen yabancı turistler de Kral Havuzu'nu rotasına ekleyerek ziyaret ediyor.

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İstanbul'dan tatile gelen Faruk Salih, Antalya'da deniz, kum, güneş tatilinin yanı sıra doğa ve tarih turizminin de önemli olduğunu söyledi.