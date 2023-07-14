Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Antalya sıcağından bunalanlar zirvedeki Kral Havuzu'nda serinliyor

        Antalya'nın Serik ilçesinde, ormanın içinde şelalelerin zirvesindeki Kral Havuzu, serinlemek ve doğada zaman geçirmek isteyenlerin rotasında yer alıyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 12:05
        1

        Gebizli Mahallesi Kozan mevkisine araçlarıyla gelen yerli ve yabancı turistler, ormanın içinden yürüyerek dar patika yolun sonunda doğal havuza ulaşıyor.

        2

        Çam ağaçları arasında, Yukarı ve Aşağı Uçansu şelalelerinin zirvesinde kireçtaşı birikintilerinin şekiller oluşturduğu bölgeye ulaşan ziyaretçiler, doğal güzelliğiyle öne çıkan havuza giriyor.

        3

        Hava sıcaklığının 40 dereceyi geçtiği kentte sıcaktan ve nemden bunalanlar, şelalelerden dökülen suyun biriktiği ve 20 metre genişliğindeki kireç taşından oluşan doğal havuza giriyor, vadinin manzarasını izliyor.

        4

        SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI BÖLGEYE TALEBİ ARTIRDI

        Ziyaretçilerin, Kral Havuzu'nu sosyal medya hesaplarından paylaşması bölgeye talebi artırdı. Yerliler kadar kente gelen yabancı turistler de Kral Havuzu'nu rotasına ekleyerek ziyaret ediyor.

        5

        İstanbul'dan tatile gelen Faruk Salih, Antalya'da deniz, kum, güneş tatilinin yanı sıra doğa ve tarih turizminin de önemli olduğunu söyledi.

        6

        Serinlemek için doğayı tercih ettiğini anlatan Salih, "Bölgeye ulaşım zor olmasına rağmen pişman olmadım. Çünkü gerçekten isminin hakkını veren bir yermiş. Antalya'ya ilk defa geliyorum. 

        7

        Kral Havuzu'nu sosyal medyada görmüştüm. Tatile gelince ormanın içine gizlenmiş büyülü bir yerle karşılaştım. Doğal güzelliğe sahip, çok beğendim. Herkese tavsiye ederim" dedi.

        8

        Ailesiyle Ankara'dan tatile gelen Düşce Yılmaz ise Antalya'nın sıcağında deniz yerine doğal havuzu tercih ettiğini belirterek, zorlu bir yolculuğun ardından güzel manzarayla karşılaştıklarını ifade etti.

        9

        Semih Şengül de şehrin yoğunluğundan uzaklaşmak için kentin doğal güzelliklerini keşfetmek istediğini vurguladı.

        10

        Ormana çıkarken Kral Havuzu tabelasını görünce tesadüfen geldiklerini aktaran Şengül, "Harika bir manzara bizi karşıladı. Havuzda yüzerek serinledik. Şehirden uzak, kendimi burada huzurlu hissetim" diye konuştu.

         

        11

        Balıkesir'den Haydar Hakan Yılmaz, ormanın içinden yürüyerek ulaşılan havuzun görülmesi gereken bir güzellik olduğunu ifade etti.

        12
        13
        #Kral Havuzu
        #Antalya
        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        180 kilometrekare tarandı! Korhan Berzeg yok
        180 kilometrekare tarandı! Korhan Berzeg yok
        Konut satışlarında sert düşüş
        Konut satışlarında sert düşüş
        Yeni sıcaklık rekorları yolda!
        Yeni sıcaklık rekorları yolda!
        Tadic'te heyecanlandıran gelişme!
        Tadic'te heyecanlandıran gelişme!
        3 yeni halka arz geliyor
        3 yeni halka arz geliyor
        Nesli tehlike altındaki vatozlar Antalya kıyılarında
        Nesli tehlike altındaki vatozlar Antalya kıyılarında
        Fenerbahçe'de son dakika
        Fenerbahçe'de son dakika
        Sergen için yorum yok
        Sergen için yorum yok
        Yunanistan'daki göçmen faciasında "sessiz kalın" iddiası!
        Yunanistan'daki göçmen faciasında "sessiz kalın" iddiası!
        Ölüm nedeni 7 ay sonra açıklandı
        Ölüm nedeni 7 ay sonra açıklandı
        İşte bonservisi elinde olan yıldızlar!
        İşte bonservisi elinde olan yıldızlar!
        Ankara doğumlu Dilan Yeşilgöz Hollanda Başbakanı olabilir mi?
        Ankara doğumlu Dilan Yeşilgöz Hollanda Başbakanı olabilir mi?
        Mutlu aile tablosu
        Mutlu aile tablosu
        Kuraklık alarmı bu kez Karadeniz'de!
        Kuraklık alarmı bu kez Karadeniz'de!
        Köpek balığı sanılarak taşlandı! Dünyanın en hızlı canlısı çıktı
        Köpek balığı sanılarak taşlandı! Dünyanın en hızlı canlısı çıktı
        Hollywood'dan tarihi grev!
        Hollywood'dan tarihi grev!
        Maaş zamları kesinleşti
        Maaş zamları kesinleşti
        "2032'ye kadar Togg 1 milyon araç üretecek"
        "2032'ye kadar Togg 1 milyon araç üretecek"
        Ripple'da yükseliş yüzde 70'i aştı
        Ripple'da yükseliş yüzde 70'i aştı
        Savunma sanayiinde 'insansız' dönem
        Savunma sanayiinde 'insansız' dönem