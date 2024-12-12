Antalya tarımını güçlendirecek protokol

Antalya Ticaret Borsası (ATB) ve Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında "Tarımda İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Protokol imza töreni, Valilik makamında Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır ve Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal'ın katılımıyla gerçekleşti.

İmza töreninde konuşan Vali Hulusi Şahin, Antalya'nın turizmde olduğu gibi tarımda da amiral gemisi olduğunu vurguladı. Vali Şahin, "Tarımda bütün yenilikler, öncü adımlar Antalya'da atılıyor. Protokol ile bu öncü adımlardan bir tanesini daha hayata geçiriyoruz. Yapılacak ortak çalışmalarla, Türk Cumhuriyetlerinin tarımda iş birliği konusunda önemli adımlar atılacak. Antalya olarak tarıma dayalı organize bölgeler konusunda biraz geride kaldık. Protokol ile Antalya'da tarıma dayalı ihtisas organize tarım bölgeleri kuracağız. Süs bitkileri ve çiçekçilik konusu başta olmak üzere 3 organize tarım bölgesini protokol çerçevesinde hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Protokolün hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

REKLAM Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır da tarımın Antalya için önemini vurgularken, geleneksel yöntemlerle artık tarımdan beklenen katma değerin elde edilemediğini ifade etti. Protokol kapsamında Antalya'da organize tarım bölgesi kurmayı hedeflediklerini belirten Çandır, tarımın başkenti Antalya’da buna ihtiyaç olduğunu vurguladı. Antalya tarımının katma değerini artırmak için Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte çalışacaklarını söyleyen Çandır, "Teknolojik gelişmelerle firmalarımızın kapasitesinin yükseltilmesi için birlikte Sayın Valimizin koordinatörlüğünde birlikte çalışacağız" dedi.