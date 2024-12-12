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        Antalya'da "Tarımda İşbirliği Protokolü" imzalandı

        Antalya Ticaret Borsası (ATB) ve Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında "Tarımda İşbirliği Protokolü" imzalandı. Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Tarımda bütün yenilikler, öncü adımlar Antalya'da atılıyor. Yapılacak ortak çalışmalarla, Türk Cumhuriyetlerinin tarımda iş birliği konusunda önemli adımlar atılacak. Protokol ile Antalya'da tarıma dayalı ihtisas organize tarım bölgeleri kuracağız" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 18:31 Güncelleme: 12.12.2024 - 18:31
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        Antalya tarımını güçlendirecek protokol
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        Antalya Ticaret Borsası (ATB) ve Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında "Tarımda İşbirliği Protokolü" imzalandı.

        Protokol imza töreni, Valilik makamında Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır ve Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal'ın katılımıyla gerçekleşti.

        İmza töreninde konuşan Vali Hulusi Şahin, Antalya'nın turizmde olduğu gibi tarımda da amiral gemisi olduğunu vurguladı. Vali Şahin, "Tarımda bütün yenilikler, öncü adımlar Antalya'da atılıyor. Protokol ile bu öncü adımlardan bir tanesini daha hayata geçiriyoruz. Yapılacak ortak çalışmalarla, Türk Cumhuriyetlerinin tarımda iş birliği konusunda önemli adımlar atılacak. Antalya olarak tarıma dayalı organize bölgeler konusunda biraz geride kaldık. Protokol ile Antalya'da tarıma dayalı ihtisas organize tarım bölgeleri kuracağız. Süs bitkileri ve çiçekçilik konusu başta olmak üzere 3 organize tarım bölgesini protokol çerçevesinde hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Protokolün hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

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        Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır da tarımın Antalya için önemini vurgularken, geleneksel yöntemlerle artık tarımdan beklenen katma değerin elde edilemediğini ifade etti. Protokol kapsamında Antalya'da organize tarım bölgesi kurmayı hedeflediklerini belirten Çandır, tarımın başkenti Antalya’da buna ihtiyaç olduğunu vurguladı.

        Antalya tarımının katma değerini artırmak için Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte çalışacaklarını söyleyen Çandır, "Teknolojik gelişmelerle firmalarımızın kapasitesinin yükseltilmesi için birlikte Sayın Valimizin koordinatörlüğünde birlikte çalışacağız" dedi.

        Antalya Valisi Hulusi Şahin'in Antalya tarımını geliştirmek için sektörün önünü açtığını belirten Çandır, "Bize her türlü konuda destek veriyor. Protokolün Antalya tarımına güç katacağına inanıyorum. Hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

        Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal ise, 5 konuda iş birliği protokolü imzaladıklarını belirterek, protokol ile Antalya'da organize tarım bölgeleri kurulması, Türk Cumhuriyetleri arasında tarımsal iş birliği projesi hazırlanması, yeni nesil tarım programı düzenlenmesi, tarımla ilgili ortak çalıştaylar düzenlenmesi, uluslararası düzeyde akıllı tarım ve teknoloji fuarı düzenlenmesini hedeflediklerini söyledi.

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