Antalya Ticaret Borsası Başkanı Çandır, Rusya'nın uyguladığı domates kotasının kaldırılmasını istedi

AA

ATB'den yapılan açıklamaya göre, Çandır, Rusya Federasyonu Ticaret Temsilcisi Aydar Gaşigullin'in ziyaretinde, Rusya'nın Antalya için önemli bir ticaret partneri olduğunu belirtti.

İki dost ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesinden yana olduklarını vurgulayan Çandır, Antalya'nın Rusya'ya özellikle domates ve çiçek ihracatında sorunlar yaşadığını ifade etti.

Kış döneminde domatesin Rusya'ya ihracatta önemli bir ürün olduğunu belirten Çandır, şunları kaydetti:

"Rusya'nın domatese uyguladığı kota, ticaretin önündeki en büyük engel. Kotalarla ticaretimizi geliştiremeyiz. Kotanın tamamen kaldırılmasından yanayız. Ülkeler kendi üreticisini korumak için üretimin yoğun olduğu dönemlerde gümrük vergisini devreye sokabilir. İki dost ülkenin ticaretinin önündeki engeller kaldırılmalı. Rusların ağız tadına layık ürünlerimizi sunmak istiyoruz ama yasaklarla kotalarla bu engelleniyor."

- "Talep ve görüşlerinizi ileteceğiz"

Gaşigullin de turizm ve müteahhitlik alanında Türkiye ile ciddi bir çalışma içinde olduklarını ifade etti.

Domateste uygulanan kotanın Rusya'da kurulan seralardaki domates üretimi nedeniyle konulmuş olabileceğini belirten Gaşigullin, "Domates meselesi Bakanların çözebileceği bir konu. Biz de ilgili yerlere sizin talep ve görüşlerinizi mutlaka ileteceğiz. Bu konular yazışmalarla değil de ikili görüşmelerle çözüme kavuşturulabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Gaşigullin, iki ülke arasındaki ticareti geliştirmek amacıyla Rus-Türk Tarım İş Forumu düzenlenebileceğini ifade etti.

Ziyarette Aydar Gaşigullin Çandır'a tablo, Çandır da Gaşigullin'a Antalya Ticaret Borsasının 100. yıl kitabını hediye etti.