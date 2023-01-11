Antalya TOKİ kura tarihleri açıklandı!

TOKİ kura çekilişleri 81 genelinde yapılmaya devam ederken güncellenen listeyle Antalya TOKİ kura tarihleri de netlik kazandı. Antalya'da yaşayan kişiler kuraların çekileceği ve sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, Antalya TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte TOKİ Antalya kura çekilişi hakkında merak edilen sorular ve yanıtları...