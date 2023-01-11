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Antalya TOKİ kura tarihleri açıklandı!

TOKİ kura takvimi güncellendi. Ocak ayına girilmesiyle TOKİ 5. etap kura çekilişleri başlamıştı. Son olarak 11 - 24 Ocak TOKİ kura takvimi de netlik kazandı. Yeni tarihlerin belli olmasıyla Antalya TOKİ kura tarihleri ve sonuç sorgulama araştırmaları gündeme geldi. İşte güncellenen TOKİ kura takvimi ile Antalya TOKİ kura tarihleri...

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  • Antalya TOKİ kura tarihleri 2023: Antalya TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TOKİ Antalya kura çekimi takvimi

    TOKİ kura çekilişleri 81 genelinde yapılmaya devam ederken güncellenen listeyle Antalya TOKİ kura tarihleri de netlik kazandı. Antalya'da yaşayan kişiler kuraların çekileceği ve sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, Antalya TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte TOKİ Antalya kura çekilişi hakkında merak edilen sorular ve yanıtları...
  • Antalya TOKİ kura tarihleri 2023: Antalya TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TOKİ Antalya kura çekimi takvimi

    ANTALYA TOKİ KURA TARİHLERİ NETLEŞTİ!

    Antalya TOKİ kura tarihleri netleşti. Antalya Merkez'de başlayan TOKİ kuraları Korkuteli ilçesinde sonlanacak. Mimar Sinan Kongre Merkezi Büyük Salon'da düzenlenecek TOKİ kuraları canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştirilecek. 
  • Antalya TOKİ kura tarihleri 2023: Antalya TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TOKİ Antalya kura çekimi takvimi

    OCAK 2023 TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ

    Antalya TOKİ kuraları 18 Ocak tarihinde başlayıp 22 Ocak tarihinde tamamlanacak. Güncellenen TOKİ kura tarihleri ise şu şekilde;

    10 - 13 Ocak 2023: Adana

    13-14 Ocak 2023: Eskişehir

    14 - 15 - 16 - 17 Ocak 2023: Mersin

    15 Ocak 2023: Bilecik
  • Antalya TOKİ kura tarihleri 2023: Antalya TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TOKİ Antalya kura çekimi takvimi

    16 - 17 Ocak 2023: Sakarya

    18 - 19 - 20 - 21 Ocak 2023: Kocaeli

    18 - 20 - 21 - 22 Ocak 2023: Antalya

    22 Ocak 2023: Yalova

    23 - 24 Ocak 2023: Isparta
  • Antalya TOKİ kura tarihleri 2023: Antalya TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TOKİ Antalya kura çekimi takvimi

    TOKİ KURA SONUCU NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

    TOKİ kura çekimi hakkında açıklamalarda bulunan Kurum, "81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kurallar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek" şeklinde konuştu.

    TOKİ KURA SONUCU SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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