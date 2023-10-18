Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Antalya Toroslar-BBC Grengewald: 74-73 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Antalya Toroslar-BBC Grengewald: 74-73 (MAÇ SONUCU)

        Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, Kadınlar EuroCup H Grubu ikinci maçında Lüksemburg temsilcisi BBC Grengewald'i 74-73 yenerek gruptaki ilk galibiyetini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 22:39 Güncelleme: 18.10.2023 - 22:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya Toroslar galibiyetle tanıştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, Kadınlar EuroCup H Grubu ikinci maçında Lüksemburg temsilcisi BBC Grengewald'i 74-73 yenerek gruptaki ilk galibiyetini aldı.

        Antalya Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 20-14 önde geçen Lüksemburg ekibi, soyunma odasına da 33-32 üstünlükle gitti.

        İkinci yarıda üstünlüğünü koruyan ve son periyoda 60-55 önde giren konuk takım, Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol'un son dakikalardaki ataklarına engel olamadı.

        Mücadelenin bitmesine yakın farkı 1'e indiren (72-73) Antalya ekibi, 3 salise kala kazandığı serbest atışlardan Destanni Henderson'un kazandırdığı sayılarla salondan 74-73 galip ayrıldı.

        REKLAM

        Salon: Antalya

        Hakemler: Alfred Jovovic (Hırvatistan), Martin Kucirek (Çekya), Vicente Martinez Silla (İspanya)

        Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol: Niray Aral, Bone 31, Günesh Karaoğlan 8, Gonca Karataş, Arzu Özdemir 2, Özge Kavurmacıoğlu 7, Delic 6, Henderson 15, Helin Boybeyi 5

        BBC Grengewald: Tshimanga 8, Wolff 4, Lisy Hetting 2, Logic 19, Hetto 2, Tessy Hetting 7, Van Kleunen 31

        1. Periyot: 14-20

        Devre: 32-33

        3. Periyot: 55-60

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Pentagon'dan Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama
        Pentagon'dan Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze tepkisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze tepkisi
        Gazze'de cami bombalandı! Ölü ve yaralılar var
        Gazze'de cami bombalandı! Ölü ve yaralılar var
        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        Arda Güler'e dev talip!
        Arda Güler'e dev talip!
        Perakende güvenli liman mı?
        Perakende güvenli liman mı?
        Biden'dan Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama
        Biden'dan Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama
        Messi'den yeni rekor!
        Messi'den yeni rekor!
        Bakan Fidan'dan garantörlük açıklaması
        Bakan Fidan'dan garantörlük açıklaması
        Gazze için 3 günlük yas ilan edilecek
        Gazze için 3 günlük yas ilan edilecek
        Netanyahu Biden'ı sarılarak karşıladı
        Netanyahu Biden'ı sarılarak karşıladı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Bahis soruşturmasında flaş itiraflar!
        Bahis soruşturmasında flaş itiraflar!
        Ayda 10'ar bin lira gönderdi
        Ayda 10'ar bin lira gönderdi
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!