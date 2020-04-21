Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden 755 aileye gıda yardımı

AA

Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, sorumluluğundaki Antalya, Isparta ve Burdur'da "vakıf geleneği" kapsamında ihtiyaç sahiplerini belirledi.

Bu kapsamda her ay düzenli olarak gıda paketi dağıtımı yapan ekipler, Antalya'nın Balbey Mahallesindeki ihtiyaç sahiplerine de yardımları ulaştırdı.

Dağıtıma katılan Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Coşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yardımların Ramazan ayı öncesinde ailelere ulaştırılacağını bildirdi.

Antalya'da kurulan Muratpaşa Vakfı ile Tekeli Mehmet Paşa Vakıflarının kuruluş vakfiyesindeki yardım geleneğini sürdürdüğünü dile getiren Coşar, müdürlüğe bağlı Antalya, Isparta ve Burdur'da 755 aileye yıl boyunca gıda ve nakdi yardımların ulaştırıldığını kaydetti.

Coşar, "İhtiyaç sahibi insanlara yardımımız devam ediyor. 816 öğrenciye burs yardımı, annesi ya da babası olmayan muhtaç çocuklar ile yüzde 40 ve üzeri engelli olan 178 vatandaşımızın her birine aylık olarak 914 lira muhtaç maaşı bağlandı." bilgisini verdi.

Yeni tip koronavirüs (kovid-19) ile mücadele kapsamında daha fazla ihtiyaç sahibi aileye ulaşmak için gayret ettiklerini belirten Coşar, yardım faaliyetlerinin Ramazan ayı boyunca da artarak süreceğini ifade etti.