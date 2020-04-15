Antalya Valisi Karaloğlu:

AA

Karaloğlu, video konferans sistemiyle gerçekleştirdiği toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, merkez ilçe kaymakamları ve belediye başkanları, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Adlıhan Dere ve Pazarcılar Odası Başkanı İsmail Öz katıldı.

Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) engellemek için ülkede ve Antalya'da büyük bir mücadele verildiğini hatırlatan Karaloğlu, geçen haftaya kadar alınan tedbirlerin gayet iyi gittiğini ve Antalyalıların yapılan uyarıları dikkate aldığını söyledi.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağının ardından sokakların kalabalıklaştığına işaret eden Karaloğlu, "Özellikle pazar yerlerinden çok şikayet aldık. Tedbir almazsak Antalya'da ipin ucunu kaçırırız. Bu son 2 gün yaşadıklarımız devam ederse endişem odur ki Antalya, vaka sayısı bakımından kötü illerden birisi haline gelir. Buna kesinlikle ama kesinlikle müsaade etmemeliyiz." dedi.

Kentte mücadeleyi kapsamlı bir şekilde sürdürmeye devam edeceklerini belirten Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Şu anda Antalya'da 190 vaka var, 10 vatandaşımız ise hayatını kaybetti. 22 vatandaşımız taburcu oldu. Hastanelerde tedavisi devam eden hasta sayımız ise 55. Bunlardan 9'u yoğun bakımda, 5'i de entübe hastalarımız. Nüfus ve vaka oranlarını karşılaştırdığımızda Türkiye'de iyi durumdayız. Ama bu durum hastalığın bittiği ve tedbirlerin elden bırakılacağı anlamına gelmiyor. Bu virüs çok kolay yayılan bir virüs, gevşettiğimiz anda önüne geçemeyeceğimiz sonuçları ortaya çıkar."

Hafta sonu yasağından dolayı pazar alışverişini hafta içi yapmak isteyenler nedeniyle pazar yerlerinde bir yoğunluk oluştuğunu belirten Karaloğlu, bunun önüne geçebilmek için yeni tedbirler uygulayabileceklerini ifade etti.

- "Kapatmaktan endişe duymayız"

Öncelikli amaçlarının pandemiyle mücadele olduğuna vurgu yapan Karaloğlu, "Bundan dolayı eğer pazar yerlerinde kontrolü sağlayamayacaksak kapatmaktan endişe duymayız. Esnafımız gerekirse mağdur olabilir, gerekirse vatandaşımız sebzesiz kalabilir ancak kimsenin sağlığının tehlikeye atılmasına müsaade etmeyiz." diye konuştu.

Vali Karaloğlu, sokak aralarındaki pazarları pandemi süreci sonuna kadar kapatabileceklerini, onların yerine düzenli pazar yerlerindeki pazar sayısını artırıp veya kapalı pazar yerinde 3 gün boyunca pazar kurulmasını sağlayabileceklerini kaydetti.