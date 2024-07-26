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        Antalya ve Afyonkarahisar'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi

        Antalya'da etkili olan kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, ulaşım aksadı, ağaçlar devrildi. Sağanağa yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Afyonkarahisar'da etkili olan sağanak nedeniyle su basan 39 konut ve iş yerine müdahale edildi. Kentte metrekareye 34,8 kilogram yağış düştüğü belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 06:33 Güncelleme: 26.07.2024 - 06:40
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        İki ilde sağanak etkili oldu
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        Antalya'da sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

        Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün uyarıda bulunduğu kentte dün akşam saatlerinde kuvvetli yağış başladı, fırtına çıktı.

        ULAŞIMDA AKSAMALAR YAŞANDI

        Yollarda oluşan su birikintileri ve ağaçların devrilmesi nedeniyle ulaşımda aksamalar oldu, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Polis ve itfaiye ekipleri, kentte çalışma yaptı.

        Valilikten yapılan açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, hortum, dolu gibi olumsuz koşullara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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        AFYONKARAHİSAR'DA BAZI KONUT VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

        Afyonkarahisar'da etkili olan sağanak nedeniyle su basan 39 konut ve iş yerine müdahale edildiği bildirildi.

        METREKAREYE 34,8 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

        İl Afet ve Acil Durum Müdürü Atila Altunbulak, kentte dün öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle metrekareye 34,8 kilogram yağış düştüğünü söyledi.

        Yağış sonrası konut ve iş yerlerinde su baskınları yaşandığını dile getiren Altunbulak, şöyle konuştu:

        "Kent merkezimizde 39 su baskını ihbarı alındı. Bunlara AFAD'tan 25 personelimiz ile Afyonkarahisar Belediyesi itfaiye ekipleri ve diğer unsurlar müdahale etti. İlçelerimizdeki bazı yollardaki toprak birikmelerinin temizlenmesi çalışmalarını da İl Özel İdaresi ve ilçe ile belde belediye ekiplerimiz yürüttü. Su baskınlarının konut ve iş yerlerinin zemin ile bodrum katlarında olduğunu gördük. Ekiplerimiz, motopomp ve dalgıç pompalarla suyu tahliye etmiş durumda."

        Altunbulak, çalışmaların Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Fatih Topuz'un koordinasyonunda yapıldığını belirterek, su basan konut ve iş yerlerindeki hasarın tespit edileceğini kaydetti.

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        #Son dakika haberler
        #Antalya
        #afyonkarahisar
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