Antalya'nın Demre ilçesinde 65 düzensiz göçmen yakalandı, yasa dışı geçişe aracılık ettikleri belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Demre ilçesi açıklarında yelkenli teknede bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Sahil Güvenlik ekipleri, durdurdukları yelkenli teknedeki 65 düzensiz göçmeni bota alarak kıyıya getirdi, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 4 zanlıyı gözaltına aldı.
AA'nın haberine göre; düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
MUĞLA'DA 31 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI
Muğla'nın Datça ve Bodrum ilçesi açıklarında 31 düzensiz göçmen kurtarıldı, 76 göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Datça ilçesi açıklarında yelkenli teknede düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
76 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
Ekipler, İtalya rotası üzerinde hareket halindeki yelkenli tekneyi durdurarak 76 düzensiz göçmeni yakaladı.
Öte yandan, Datça ve Bodrum ilçesi açıklarında farklı zamanlarda lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 31 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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