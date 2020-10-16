AA

Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan kent, Kovid-19 döneminde "Güvenli Turizm Sertifikası" programıyla cazibesini daha da artırdı. Dünyada turizmin durma noktasına geldiği süreçte Antalya, Akdeniz ülkeleri arasındaki destinasyonlardan en fazla yabancı turist ağırlayan turizm merkezi oldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün verilerine göre, bu yıl kente 160 ülkeden 3 milyon 22 bin 93 turist geldi. Sadece ekimin ilk 15 gününde 445 bin 556 yabancı turist, sağlıklı ve güvenli tatil için Antalya'yı tercih etti.

RUSYA'DAN 15 GÜNDE 251 BİN 647 TURİST GELDİ

Kente turist gönderen ülkeler arasında ilk sırada büyük bir farkla Rusya yer aldı. Rusya'dan ocaktan bu yana gelen turist sayısı 1 milyon 252 bin 478 oldu. Sadece 1-15 Ekim döneminde ise Rusya'dan 251 bin 647 ziyaretçi, tatil için Antalya'ya geldi.

İkinci sırada ise 516 bin 840 turistle Ukrayna bulunuyor. Ukrayna'dan 15 günde gelen misafir sayısı 68 bin 651 olarak kayıtlara geçti.

Almanya'dan 311 bin 281, İngiltere'den 205 bin 941 ve Polonya'dan 76 bin 366 turist güvenli tatil için Antalya'yı tercih etti.

Belarus, İsviçre, Moldova, Romanya ve Kazakistan da en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında ilk onda yer aldı.

"YAKLAŞIK 4 MİLYON MİSAFİRLE SEZONU BİTİREBİLİRİZ"

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, AA muhabirine, turizmin dünya nüfusunun 5'te birini doğrudan etkileyen bir sektör olduğunu belirtti.

Salgın sürecinde tüm turizm ülkelerinde ciddi kayıplar yaşandığını aktaran Yavuz, hem tatilcilerin hem de sektörün zorlu bir dönemden geçtiğini dile getirdi.

Kriz yönetiminin ne kadar önemli olduğunun Kovid-19 döneminde bir kez daha anlaşıldığını vurgulayan Yavuz, 2020'den çıkarılacak çok ders olduğunu, kalıcı kriz yönetiminin oluşturulması gerektiğini bildirdi.

Antalya'nın her şeye rağmen 1 Ocak-15 Ekim döneminde Kovid-19'un gölgesinde 3 milyon turisti ağırlamasının önemli bir başarı olduğuna dikkati çeken Yavuz, "Önümüzde bir ay kaldı. Antalya'da 15 Ekim-15 Kasım dönemini de 1 milyon turistle kapatabiliriz. Yaklaşık 4 milyon misafir sayısıyla sezonu bitirebiliriz. Günlük gelişler ve ülkelerdeki durumlardan yola çıkarak bu öngörüde bulunuyorum. Zira Avrupa ikinci karantinaya girmek üzere. Rusya ve Ukrayna'nın gidişatını dikkatle izliyoruz." ifadelerini kullandı.

Avrupa'da tatillerin ve sürelerinin değiştiğine değinen Yavuz, kış tatilinin uzaması yönünde bir talebin olduğunu söyledi.

Tatile çıkamayanların ekim ve kasımı iyi değerlendirebileceğini belirten Yavuz, "Antalya iklim açısından çok uygun, kasımda bile kentte denize girebilirsiniz. Öngörülerimize göre Ruslar biraz daha sezonu uzatacak. Rusya, Ukrayna ikilisi, Avrupa'dan da birkaç ülkeyle son ayı bu şekilde geçirebiliriz." diye konuştu.

"TEDİRGİN GELEN TURİST, KEYİFLE AYRILDI"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca da bu yıl sayılara değil, otellerin faaliyet göstermesine odaklandıklarını dile getirdi.

Kente gelen 3 milyon ziyaretçi rakamının da son derece önemli olduğunu anlatan Atmaca, özellikle Güvenli Turizm Sertifika programıyla Antalya ve Türkiye'nin dünyada ender rastlanılabilecek bir başarı sergilediğini kaydetti.

Şu ana kadar sürecin sorunsuz yürütüldüğünü belirten Atmaca, "Tedirgin gelen turist, alınan önlemleri görünce keyifli şekilde tatilini yaptı, mutlu ayrıldı. Bu da diğer misafirlere güven verdi." dedi.