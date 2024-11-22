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        Haberler Gündem Güncel Antalya'yı sağanak vurdu: Ev ve iş yerleri ile tarım alanlarını su bastı | Son dakika haberleri

        Antalya'yı sağanak vurdu: Ev ve iş yerleri ile tarım alanlarını su bastı

        Meteoroloji'nin turuncu kodlu uyarısının ardından Antalya'da şiddetli yağış etkili oldu. Kentin Serik, Manavgat ve Alanya ilçelerinde kuvvetli sağanak ve rüzgar nedeniyle seralarda, tarım arazilerinde, nar, portakal bahçelerinde, yollarda ve bazı iş yerlerinde su baskınları yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 12:07 Güncelleme: 22.11.2024 - 12:07
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        Antalya'nın doğu ilçelerinde dün başlayan kuvvetli sağanak, gece boyunca etkili oldu.

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        Serik, Manavgat ve Alanya ilçelerinde seralarda, tarım arazilerinde, nar, portakal bahçelerinde, yollarda ve bazı iş yerlerinde su baskınları yaşandı.

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        Su birikintilerinin fazla olduğu yollar, trafiğe kapandı.

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        Sabah saatlerinde iş yerlerinde su birikintisiyle karşılaşan esnaf, temizlik çalışmalarına başladı.

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        Serik'te bir eczane çalışanı Mehmet Topal, sabah iş yerine geldiğinde her yerin su içinde olduğunu gördüğünü söyledi.

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        Alanya'da yağış ve rüzgarın etkisiyle bazı ağaçlar devrildi.

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        #Antalya
        #Sağanak
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